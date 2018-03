COZIA RACING TEAM DA STARTUL CELEI DE-A DOUA EDITII COZIA RIDER

24 Martie 2018, ora 08:00

Weekendul acesta, in data de 24 martie, Cozia Racing Team da startul celei de-a doua editii Cozia Rider. Sunteti asteptati sambata dimineata, pe Str. Calea lui Traian nr 532 la Hotel Central din Călimănesti. Incepand cu ora 7.45 va avea loc primirea bagajelor concurentilor, cu haine de schimb. Se asigura masina pentru transportul rucsacurilor participantilor, ce pot contine: haine de schimb, geci si caciuli groase, incaltaminte si orice lucruri necesare la temperaturi scazute (altitudine 1.572 m). Tot in incinta hotelului se va face sedinta tehnica cu informatii despre traseu.

Cozia Rider se va desfasura in regim de urcare – mtb din Călimănesti până la Cabana Cozia (diferentă de nivel 1286m). Urcarea de 24,4km se va face în ritm de concurs. Coborarea se va face individual, in afara concursului, pe propria răspundere. Startul tehnic cu cronometrare se va da de la ora 10:00 din fata monumentului Jiblea Veche. Se pleaca in coloana 7 km (drum asfalt) cu masina politiei, in spatele ei pana la intrarea spre drumul ce duce spre varful Cozia. Se urca inca 3 km pe drum asfaltat apoi pe drum forestier pana la cabana Cozia. Premierea va avea loc la ora 15:00 pe platoul din fata Cabanei Cozia. La sosire, fiecare concurent primeste o medalie de finisher. Primii 5 clasificati open categoriile: masculin si feminine vor primi: diploma, medalie, diverse produse asigurate de sponsori, Cupa Cozia Rider pentru primul clasificat din fiecare categorie.

Avand in vedere conditiile meteo, traseul va fi curatat si verificat in permanenta de catre organizatori, cu sprijinul primariilor si drumurilor judetene. Vor fi implicate primăriile pe unde trece traseul ( Călimănesti, Berislavesti, Salatrucel), Jandarmeria Montana, Serviciul de Ambulanta, Politia Rutiera, Politia Locala, Serviciul Salvamont, Drumuri Judetene si zeci de voluntari. u sunt puncte de alimentare pe traseu, fiind doar un punct de alimentare cu apa (izvor natural) la km 20.

Cu o experienta de cativa ani de când Cozia Racing Team organizeaza concursuri, deja sunt persoane nelipsite de la toate editiile si in ciuda traseului extrem de dificil, nu abandonează nimeni. Limita minima de varsta este de 18 ani, iar categoriile sunt Open Feminin si Masculin. Competitia trebuie privita ca un antrenament de inceput de sezon intr-un cadru pitoresc si prietenesc. Este foarte probabil sa fie parcurse trei anotimpuri in 4 ore: se poate pleaca pe soare, sa se urce cu ploaie, lapovita, iar la final este sigur zapada. La sosire veti fi asteptati cu o masa calda consistenta pregatita la ceaun si bauturi calde.

DATE CHEIE:

Adresa: Str. Calea lui Traian nr 532 la Hotel Central din Călimănesti Plaja orara: 08:00 – 16.00 Mijloace de transport: masini personale Distanta competitie: 24.4 km cu diferenta de nivel 1286m