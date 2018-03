Elevii valceni informaticieni, in elita invatamantului national

Sâmbătă, 17.03.2018, s-a desfășurat etapa județeană a Olimpiadei de Informatică organizată la Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea secțiunea liceu și Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” secțiunea gimnaziu. Au participat un număr de 96 de elevi, 17 elevi la gimnaziu și 79 de elevi la liceu.

Olimpiada de Informatică este o competiție școlară de excelență, care se adresează elevilor cu aptitudini și performanțe în domeniul informaticii. Urmare a performanțelor obținute la această competiție de către elevii și profesorii județului în anii trecuți, Județul Vâlcea are atribuite anul acesta 10 locuri pentru secțiunea gimnaziu și 13 locuri pentru secțiunea liceu.

Etapa Națională a Olimpiadei de informatică se va desfășura pentru secțiunea gimnaziu la Constanța în perioada 28.03-02.04.2018, iar pentru secțiunea liceu la Târgu Jiu în perioada 03.03 -07.04.2018.

Județul Vâlcea va fi reprezentat la etapa națională de 23 elevi selectați în urma etapei județene după cum urmează:

a). Secțiunea Gimnaziu:

Voica Ștefan, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea, profesor îndrumător: Mlisan Mirela; Nuică Adrian Mihail, clasa a VI-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea, profesori îndrumători: Dumitrescu Ovidiu – Mihail, Dumitrescu Mihaela; Diaconescu-Armășescu Andrei, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea, profesor îndrumător: Mlisan Mirela; Dobra Nicoleta Emilia, clasa a VI-a, Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, profesor îndrumător: Grecea Violeta; Gîrban Călin Nicolae, clasa a VII-a, Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, profesor îndrumător: Grecea Violeta; Trăistaru Dragoș Andrei, clasa a VI-a, Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, profesor îndrumător: Grecea Violeta; Udrea Dan Mihai, clasa a VI-a, Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, profesor îndrumător: Grecea Violeta; Apostol Anisia Maria, clasa a VI-a, Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, profesor îndrumător: Grecea Violeta; Albuică Ioan Octavian, clasa a VI-a, Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, profesor îndrumător: Grecea Violeta; Gătejescu Alisia Maria, clasa a V-a, Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, profesor îndrumător: Cojocaru Nicoleta.

b). Secțiunea Liceu:

Oprea Mihai, clasa a IX-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea, profesori îndrumători: Mlisan Mirela, Farcășanu Antoanela; Arnăutu Andrei, clasa a XII-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea, profesori îndrumători: Grigorean Andrei, Spătărel Dan Constantin, Arișanu Ana-Maria, Haller Antonia Elisabeta; Anghelina Ion Marian, clasa a X-a, Colegiul Național „Gib Mihăescu” Drăgășani, profesori îndrumători: Pătru Laurențiu; Kaproş Ana, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea, profesori îndrumători: Arișanu Ana-Maria, Grigorean Andrei, Spătarel Dan, Haller Antonia; Badea Adrian Cătălin, clasa a XII-a, Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, profesori îndrumători: Grecea Violeta; Marinescu Ioana, clasa a X-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea, profesori îndrumători: Arișanu Ana-Maria, Loghin Mălina, Spătarel Dan; Birțoiu Alexandru, clasa a X-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea, profesori îndrumători: Arișanu Ana-Maria, Loghin Mălina, Ionescu Teodor Stelian; Buță Gabriel Stelian, clasa a X-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea, profesori îndrumători: Dumitrescu Ovidiu – Mihail; Oprescu Teodor Gabriel, clasa a X-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea, profesori îndrumători: Arișanu Ana-Maria, Loghin Mălina; Barbu Mihai Eugen, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea, profesori îndrumători: Mlisan Mirela, Farcășanu Antoanela; Cărămidă Iustina Andreea, clasa a IX-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea, profesori îndrumători: Mlisan Mirela, Farcășanu Antoanela; Stegăruș Petre Florin, clasa a X-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea, profesori îndrumători: Arișanu Ana-Maria, Loghin Mălina; Trepteanu Narcis Lucian, clasa a XII-a, Colegiul Național „Gib Mihăescu” Drăgășani.

Felicitări profesorilor care au îndrumat și sfătuit elevii, admirație părinților, care le-au oferit copiilor lor sprijinul și încrederea de-a fi competitivi.

Succes în competițiile viitoare!