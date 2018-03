Judecatorii de la Curtea de Apel Ploiesti, SLUGILE PENALE ale Codruţei Kovesi! Libertatea de exprimare a MURIT in Romania! 

Jurnaliștii România TV se declară solidari cu colegii de la postul de televiziune Antena 3. Vă reamintim că a câştigat procesul cu jurnaliştii Antena 3. Curtea de Apel Ploieşti a decis, marţi, că şefa DNA va primi suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, în solidar, de la pârâţii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvică şi SC Antena 3.„Jurnaliștii România TV se declară solidari cu colegii de la postul de televiziune Antena 3, obligați să platească material și moral pentru libertatea pe care și-au folosit-o și pe care Constituția o garantează de a prezenta fapte și opinii.Considerăm că solidaritatea unora dintre înfăptuitorii justiției din România față de unul dintre șefii numiți din sistem și pedepsirea drastică a celor care au îndrăznit să pună la îndoială anumite acțiuni publice este un atentat grav la libertatea de expresie și de exprimare, la însăși esența presei libere într-o societate democratică. Conform deontologiei profesionale și libertății de exprimare punem fireasca întrebare: de ce șefa unei instituții de forță ținînd de domeniul justiției primește în justiție cea mai mare despăgubire acordată după Revoluție drept despăgubire morală pentru afirmații din media?Suntem alături de colegii noștri, de data aceasta cei de la Antena 3, dar vom fi întotdeauna alături de toți cei care încă mai au puterea să creadă că în România presa va putea fi cu adevărat câinele de pază al democrației și nu câinele de pază al conducătorilor vremelnici din toate domeniile.Pe noi, ziariștii, cine ne apără?”România TV

Laura Codruţa Kovesi a câştigat procesul cu jurnaliştii Antena 3. Curtea de Apel Ploieşti a decis, marţi, că şefa DNA va primi suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, în solidar, de la pârâţii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvică şi SC Antena 3.

Instanţa a respins ca neîntemeiate cererile de repunere pe rol a cauzei formulate de Răzvan Savaliuc, Antena 3, Radu Tudor, Mihai Gâdea, Bianca Grigore şi Mugur Ciuvică, dar şi cererea de amânare a pronunţării şi a admis apelurile declarate de Laura Codruţa Kovesi, de Radu Tudor şi de Răzvan Savaliuc.

Astfel, judecătorii au respins acţiunea formulată de Kovesi în contradictoriu cu Radu Tudor şi Răzvan Savaliuc şi i-a obligat pe pârâţii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvică şi SC Antena 3, în solidar, la plata sumei de 300.000 lei cu titlu de daune morale către Kovesi pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor la onoare, demnitate, reputaţie, imagine şi viaţă privată.

De asemenea, SC Antena 3 SA şi Mihai Gâdea sunt obligaţi de instanţă să formuleze scuze publice faţă de Kovesi, precum şi să redea, în mod public şi în integralitate, dispozitivul hotărârii Curţii în termen de maxim cinci zile de la data rămânerii definitive a acesteia, după cum urmează: Antena 3 SA în cadrul fiecărui buletin informativ al zilei, pe parcursul a trei zile consecutive, precum şi pe platforma online a acesteia, iar Mihai Gâdea în cadrul emisiunii realizate de acesta – ‘Sinteza Zilei’.

Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii, se mai arată în textul hotărârii pronunţate de Curtea de Apel Ploieşti.

Sursa: stiripesurse.ro

Si publicatia Ziarul de Valcea se declara solidara cu colegii de la Antena 3. Din pacate, libertatea de exprimare in Romania a devenit o poveste, o iluzie! Si Ziarul de Valcea se confrunta de ani de zile cu ABUZURI ale judecatorilor – strigatoare la cer! Romania nu este un stat de drept, este o biata colonie a Vestului! Judecatorii lasi si FRICOSI se grabesc sa-i umple buzunarele sefei DNA! Cum sa nu te apuce REVOLTA, dar si SILA in acelasi timp?! Acesta este doar inceputul, veti vedea ce va urma in toate judetele: ZIARISTII CURAJOSI VOR FI CALCATI IN PICIOARE DE JUDECATORI CORUPTI SI INCOMPETENTI! Colegii care se bucura acum de aceasta decizie stramba ar trebui sa se gandeasca la faptul ca maine le va veni randul sa plateasca despagubiri uriase… Pentru ca asa vor muschii unei justitii ingenuncheate de EI…