Eugen Neata, deputat PSD: Angajatii sistemului national de aparare, ordine si siguranta nationala trebuie tratati cu RESPECT!

Astazi, in plenul Camerei Deputatilor (camera decizionala), am votat Proiectul legislativ inregistrat cu adresa Plx 448/2017, care modifica art. 31 din Legea 360/2002 privind Statutul politistului si art.20 indice 1 din Legea 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.

Legea s-a modifica si va avea urmatorul cuprins: personalul numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului intr-o alta localitate decat cea in care isi are domiciliul si care nu detine locuinta proprietate personala in acea localitate, nici el si nici sotia/sotul, in situatia in care nu i se poate asigura spatiu de locuit corespunzator, are dreptul la compensatie pentru chirie in cuantum de pana la 50% din salariul de baza.

Astfel, prin prezenta initiativa legislativa politistul care indeplineste conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie si care contracteaza un credit ipotecar/imobiliar destinat achizitionarii unei locuinte, pe o perioada ce nu poate depasi durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau unei fractiuni din rata aferenta creditului.

Compensatia lunara pentru chirie se acorda pentru o singura locuinta achizitionata pe timpul carierei.

Ca si om care si-a desfasutat activitatea in acest domeniu, am votat pentru colegii mei si cred cu tarie ca merita respectul si aprecierea pentru munca ce o desfasoara zi de zi pentru noi, oamenii si pentru tara. Acest proiect vizeaza optimizarea cheltuirii sumelor pe care institutiile din sectorul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, le acorda potrivit legilor in vigoare, personalului propriu cu titlu de compensatie pentru chirie.

Institutiile din domeniul securitatii nationale sunt de o importanta deosebita pentru mentinerea si restabilirea echilibrului, ordinii si sigurantei societatii si respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti.

Angajatii din cadrul sistemului de national de aparare, ordine si siguranta nationala reprezinta o categorie aparte de angajati, a caror activitate este circumscrisa unei intregi categorii de privatiuni, conditii deosebite de munca si obligatii legale.

Legislatia romaneasca a ultimilor ani, nu a reusit sa realizeze acea justete si echilibru intre munca prestata de acesti oameni si beneficiile activitatii lor, astfel incat compensarea muncii lor sa reprezinte o garantie pentru respectarea de catre acestia a obligatiilor care le revin potrivit legii. Aceasta categorie profesionala merita si trebuie tratata cu respect, este opinia pe care o exprim ca fost politist. Eugen Neata, deputat PSD de Valcea