SENZATIONAL! Faurecia vrea sa angajeze 1000 de valceni la fabrica de la Budesti!

Firma franceza Faurecia continua in forta extinderea in Valcea! Dupa ce au finalizat inca o hala de productie, francezii intentioneaza sa angajeze la fabrica de la Budesti – Valcea inca aproximativ 1000 de salariati.

„Faurecia continua extinderea in Romania prin deschiderea de noi capacitati de productie. Urmare a acestor noi investitii, compania a ajuns sa detina cinci fabrici in Romania: la Talmaciu (Scaune Auto), Craiova (Sisteme de Control a Emisiilor), Mioveni (Sisteme de Interior), Ramnicu Valcea (Scaune Auto) si pe cea din Arges (Sisteme de Interior). Fabrica de la Budesti – Valcea este una dintre cele mai moderne unitati de productie ale grupului nostru, datorita tehnologiilor utilizate, dar si a conditiilor de munca oferite pentru angajatii nostri. In momentul de fata avem 1000 de operatori de productie, specialisti tehnici, coordonatori de echipe si manageri. Pana in 2020 vom ajunge la 2000 de angajati, urmand a fi create peste 1000 de noi locuri de munca”, a anuntat compania franceza.

Faurecia activeaza pe piata din Romania din anul 2003 si are peste 3.300 de angajati in tara. In 2016, unitatile de productie din Romania au raportat vanzari totale de 219,3 milioane euro.

Faurecia este unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente auto din lume, avand trei divizii cheie: Scaune Auto, Sisteme de Control a Emisiilor si Sisteme de Interior.

In 2016 compania a anuntat vanzari totale de 21 miliarde euro. La 31 decembrie 2016 Faurecia avea 100.000 de angajati, in 34 de tari, la cele 320 de unitati de productie si 30 de centre de cercetare si dezvoltare. Faurecia este listata la bursa Euronext Paris si tranzactionata pe piata de actiuni din SUA la NYSE over-the-counter (OTC).