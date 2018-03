Directoarea scolii din Tomsani, Maria Teodorescu, minte cu seninatate! Primarul Dumitru Pearcu FINANTEAZA scolile din localitate!

Directoarea scolii din Tomsani, Maria Teodorescu, minte cu seninatate ca primarul localitatii, Dumitru Pearcu, ar refuza sa mai aloce bani scolilor din comuna. Minciuna are picioare scurte, iar adevarul ne-a fost adus la cunostinta de conducerea Inspectoratului Scolar Valcea, care ne-a declarat ca primarul Dumitru Pearcu a finantat intotdeauna scolile din comuna! Potrivit unei publicatii locale, primarul susţine că Maria Teodorescu dezinformează opinia publică şi că a început mult prea devreme campania electorală. „Ea a declarat, în diferite medii, că nu am mai alocat bani pentru şcoli, grădiniţe, că microbuzul şcolar stă pe dreapta, iar copiii merg pe jos. Aiureli! În ianuarie, am dat un miliard unităţilor şcolare, pentru utilităţi, combustibil, lemne şi tot ce mai era necesar. De când sunt primar, şcolile şi grădiniţele nu au dus lipsă de nimic. Înţeleg, problema sa este alta. Soţul ei vrea să candideze la primărie şi a început deja lupta! Din acest motiv sunt denigrat! ”, a spus Dumitru Pearcu.