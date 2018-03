Despre Tache Lovin, tradare, caracter si partia de schi de la Vidra! Fara suparare!

Are si politica valceana un Tache. Cred ca fiecare judet are un Tache al lui. Daca nu ar exista acest personaj, viata politica valceana ar fi mai putin lipsita de haz, de umor. Numai cand ii vezi fata lui Tache al nostru te scapa un… zambet, de fapt un hohot de ras! Nu pentru ca ar fi urat, hidos sau prost, nicidecum, ci pentru ca are fata de taran, de taran veritabil, roman neaos din talpa tarii. Si nu o spun in sens peiorativ! Deloc! Chiar ma laud la prieteni din alte judete si de peste mari si tari cu Tache de la Valcea. Cu Nea Tache, mai frate!

Dupa ce a jonglat cu mingea, cu barabulele raposatului Cilea, venerabilul Tache a intrat in forta in politica de varf, prin usa deschisa de Viorel, de Virgil. Il stiti! Baiat de treaba, dar cam imberb in materie de politica! Ca cine naiba il baga pe haiosul Nea in seama pe la Bucale?! Pai auzea Tariceanu de Lovin la cea de-a zecea reincarnare daca nu era cascavalul cu miros de motorina de la Valcea, care sa-l propulseze in fata pe ex-fotbaliatorul care alearga suta de metri in 10 secunde si acum la cei 101 ani! Multi inainte!

In fine, nu despre tradare sau lipsa de caracter si recunostinta fata de oamenii care l-au propulsat vreau sa vorbesc acum, ci despre marile initiative din Parlament ale lui Tache. Deunazi am aflat ca aldistul sef are preocupari referitoare la domeniul schiabil de la Voineasa, a citit si el in presa, ca e cool sau trendy sa ataci acest subiect. Nu conteaza ca Tache habar n-are cu ce se mananca subiectul, dar el combate si razbate. Sanchi! Oare nu-i spune nimeni ca si penibilitatea are o scara valorica si el a reusit sa o sparga la limita superioara?! Hai mai Tache, ca poti mai mult, valcenii te vor destept, nu… asa cum esti! Fara suparare!

Tache Protopopescu