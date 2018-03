Două zile de spectacole și o nouă premieră la Teatrul Anton Pann

Două zile de spectacole și o nouă premieră la Teatrul Anton Pann

“Fata din mașinărie” de Stef Smith, regia Norbert Boda

sâmbătă și duminică, 17-18 martie, ora 19.00, Sala Studio

Teatrul Anton Pann din Rm Vâlcea are bucuria să anunțe că la sfârșitul acestei săptămâni, în zilele de sâmbătă 17 martie și duminică 18 martie, începând cu ora 19.00, la Sala Studio, va avea loc premiera spectacolului “Fata din mașinărie” de Stef Smith, regia Norbert Boda. Încă de la avanpremiera din data de 3 martie spectacolul se anunța ca unul dintre cele mai de succes spectacole ale Teatrului Anton Pann.

Așa cum spunea o iubitoare de teatru, prezentă la avanpremieră, “Fata din mașinărie este un spectacol demențial! Te macină, te răscolește, te înduioșează, te doare, te insomnifică, te sperie, te înghite și apoi îți ia gândurile și ți le aruncă-n haos! Denisse Moise, o actriță cum rar ți-e dat să vezi și Olimpiu Blaj, un actor care te cucerește de cum apare pe scenă! Un cuplu pe care-l iubești din prima! Norbert Boda, un regizor fascinant pentru care teatrele ar trebui să se bată! Are doar 23 de ani!!! Toți trei l-au avut profesor pe Miklós Bács!”

Inițial spectacolul premieră a fost programat pentru această sâmbăta de 17 februrie de la ora 19.00, dar vestea că este foarte bun s-a dus repede și la reprezentația din aceasta sâmbătă spectacolul se joacă cu casa închisă, biletele epuizându-se la scurt timp după anunțarea premierei. La cererea spectatorilor, Teatrul Anton Pann a mai pus și a doua reprezentație care va avea loc duminică 18 martie, de la aceeași ora 19.00, Sala Studio.

„Fata din mașinărie„ un spectacol despre dilemele dependenței digitale. Doi tineri îndrăgostiți, Denisse Moise și Olimpiu Blaj, în rolurile lui Polly şi Owen, cu o viață bună și un confort material sporit, spun povestea incitantă despre iminenţa unui progres tehnologic gata să redefinească tot ceea ce ştim despre om. Viața lor pare minunată, până când un gadget misterios, simbol al noilor tehnologii, care le promite să-i rupă de stresul cotidian, se insinuează în viața lor. Granița dintre cele două lumi, cea fizică și cea digitală devine volatilă, iar Polly și Owen sunt obligați să se întrebe dacă percepțiile lor despre realitate și libertate sunt compatibile.

„Fata din mașinărie” sau dilemele legate de dependența digitală susține o viziune a viitorului care pune întrebări esențiale ale timpului nostru, întrebări pe care cu siguranță o să vi le puneți și dumneavoastră după ce veți vedea spectacolul. Spectolul “Fata din mașina” dupa piesa scrisă de Stef Smith, considerată cea mai talentată voce a dramaturgiei scoțiene, a avut premiera mondială la Teatrul Traverse din Edinburgh în anul 2017. În 2012 Stef Smith a primit prestigiosul Premiu Olivier pentru piesa Roadkvil. Spectacolele care s-au realizat după piesele sale au primit recenzii extreme de favorabile în publicații britanice de renume precum The Guardianm Evening News, The Herald, The Scotsman,The List.

Prin cele scrise nu încercăm ca să vă convingem ca să veniți la teatru, cu siguranță cei care au văzut și vor vedea spectacolul vor duce vestea mai departe, încercăm doar să vă spunem că în orașul Rm Vâlcea, la Teatrul Anton Pann, au loc spectacole de cea mai înaltă complexitate, spectacole în premieră națională, spectacole de la care să plecați cu acel sentiment că ați putut vedea ceva extraordinar. Mergeți la teatru. Din această sâmbătă “Fata din mașinărie” intră în repertoriul de spectacole al Teatrului Anton Pann din Rm Vâlcea. Despre acest spectacol veți auzi numai lucruri la superlativ.

Si pentru că biletele la spectacolul de sâmbătă s-au epuizat, și pentru că acum știți și de al doilea spectacol, sunteți așteptați la “Fata din mașinărie” duminică 18 martie, ora 19.00, Sala Studio a Teatrului Anton Pann. După cum promit organizatorii, veți vedea un spectacol extraordinar. Da, acesta este cuvântul care definește acest spectacol premieră.