Deputatul PSD Eugen Neata: Continuam programul de guvernare, ne respectam promisiunile si adoptam masuri benefice pentru romani si Romania!

Impreuna cu presedintele PSD Valcea, Constantin Radulescu si delegatii organizatiei noastre, am participat, astazi, la Congresul Extraordinar al PSD.

Am votat pentru unitate, continuitate si sustinerea proiectelor de dezvoltare pe termen lung pentru Romaniei.

Asa cum am stabilit in Conferinta Extraordinara a organizatiei PSD Valcea, ne-am respectat hotararea adoptata prin care il sustinem in continuare pe presedintele PSD, Liviu Dragnea si pe colegii nostri, care au candidat, astazi, Viorica Dancila-presedinte executiv, Marian Neacsu-secretar general, Lia Olguta Vasilescu si Paul Stanescu pentru functia de vicepresedinte regional.

La Congres au fost prezentate de catre premierul Romaniei, doamna Viorica Dancila si presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, proiectele si obiectivele pentru anul Centenarului, dar si proiectele de importanta majora ce vor fi realizate in acest an.

Marele proiect pentru Romania “gROwth”, pe care l-a sustinut presedintele Liviu Dragnea, este un proiect complex, care cuprinde masuri pe termen lung si care este ca o foaie de parcurs pentru ceea ce trebuie sa faca statul pentru un cetatean de la nastere si pana la finalul vietii.

In urma voturilor exprimate noua conducere aleasa este formata din: Președinte executiv: Viorica Dancila

Secretar general: Marian Neacsu

Regiunea Bucuresti-Ilfov: Gabriela Firea si Robert Negoita

Regiunea Sud-Vest: Lia Olguta Vasilescu si Paul Stanescu

Regiunea Muntenia: Carmen Dan si Adrian Tutuianu

Regiunea de Sud-Est: Mirela Furtuna si Marian Oprisan

Regiunea Nord-Est: Doina Fedorovici si Gabriel Vlase

Regiunea Nord-Vest: Doina Pana si Gabriel Zetea

Regiunea Vest: Natalia Intotero si Mihai Fifor

Regiunea Centru: Roxana Minzatu si Bogdan Trif. Prin acest Congres, am aratat inca o data, ca noi, Partidul Social Democrat, facem o altfel de politica, si anume, una in slujba cetateanului.

Aratam in continuare ca suntem o echipa care construieste pentru oameni si Romania! Eugen Neata, deputat PSD de Valcea