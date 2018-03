Primarul Mircia Gutau „l-a dezbracat in pielea goala” pe preotul State Burlusi

Parintele Nicolae State Burlusi a intrat in conflict cu primarul municipiului Ramnicu Valcea, Mircia Gutau! Potrivit edilului, supararea preotului provine din vara anului 2016, cand Burlusi ar fi dorit sa candideze la Primaria Ramnicului si ar fi solicitat sprijinul lui Mircia Gutau. Bineinteles ca actualul primar l-a trimis pe Burlusi elegant la plimbare, spunandu-i ca nu are cum sa-i acorde acest sprijin, avand in vedere ca si el candideaza. De la acel moment, State Burlusi a intors armele si s-a transformat in cel mai mare dusman la lui Mircia Gutau, pe care l-a denigrat in fel si chip!

Mircia Gutau a organizat chiar si o conferinta de presa vineri, 9 martie, in care a afirmat printre altele:

„ Înainte de campanie a venit la mine la club cu fiul dumnealui şi mi-a cerut să-l sprijin pentru că toată lumea îl împinge să candideze la Primăria Râmnicului. Şi i-am spus: ‹părinte, cu tot respectul pentru dumneavoastră, dar nu pot să vă sprijin pentru că eu candidez şi dacă eu candidez nu pot să vă sprijin pe dumneavoastră›. Am stat, am băut o cafea, iar după această discuţie cu dumnealui au început să apară non-stop jigniri, puşcăriaş şi nenorocit, prin toate mediile la adresa mea. Am luat decizia să nu-i răspund, să nu-l bag în seamă şi nu i-am răspuns niciodată nici la telefon. Luni seara am primit un telefon de pe un număr anonim şi mi s-a spus: ‹Băi, nenorocitule, cât te-am ajutat eu pe tine şi tu mă vorbeşti şi m-ai pârât şi te-a ajutat ce nu te-au ajutat soţia şi copiii tăi›. Am întrebat: ‹Cine sunteţi?› …‹Eu sunt, nu sunt popă, sunt părintele State›. Şi atunci bineînţeles că i-am spus: ‹Dacă sunteţi părintele State atunci vă bag la origini şi dacă aţi fi aproape de mine v-aş fi dat şi una în barbă›, crezând că vorbesc cu un anonim, cu un boschetar. Iar de la toată treaba asta, a doua zi, ca să vedeţi cum e caracterul unui om, o sună pe soţie să îi spună ce fel de om sunt. Noroc că suntem căsătoriţi de 38 de ani şi soţia i-a răspuns pe măsură. Şi de atunci am aflat că mai nou umblă cu bilete pentru demiterea primarului. Eu credeam că în post un preot gândeşte altceva şi nu aşa! Şi cu asta sper că am încheiat, nu-i mai dau nicio replică acestui domn” – a spus primarul Mircia Gutău.

Foarte interesanta activitatea preotului Nicolae State Burlusi, care numai de cele duhovnicesti nu se ocupa, dupa cum se observa! Care este pozitia Arhiepiscopiei Ramnicului cu privire la aceste indeletniciri ale preotului Burlusi?! Asteptam un punct de vedere din partea IPS Varsanufie, mai ales ca parintele Burlusi nu este la primul incident de acest gen, prin care dezonoreaza Biserica Ortodoxa Romana!

Foto: gazetavalceana.ro