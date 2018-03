Justiția din state care acționează în favoarea mediului favorizează transportul pe CNG

După cum se știe, două dintre statele care au anunțat la nivel politic decizia de a acționa în vederea asigurării unui mediu mai curat pentru cetățenii lor sunt India și Germania, ambele propunându-și ca termen anul 2030.

Astfel, incredibila cifră de 1,2 milioane de indieni uciși anual de calitatea proastă a aerului a forțat guvernul indian să treacă la acțiune, planul fiind ca până în 2030 să se ia decizia blocării comercializării autoturismelor pe benzină și pe motorină. Declarațiile au fost făcute la New Delhi, pe 28 aprilie 2017 de Ministrul Energiei, Piyush Goyal, la Sesiunea Anuală a Confederației Industriei Indiene.

Urmând acest trend, au urmat două decizii ale Tribunalului Ecologic Național (TEN), care nu mai par așa de radicale în contextul dezastrului uman provocat de poluarea aerului. Pe 24 noiembrie 2017 Tribunalul a decis că doar vehiculele cu GNC vor mai fi admise în Aeroportul Internațional Indira Gandhi din Delhi, capitala Indiei, termenul de conformare pentru aeroport fiind de 6 luni. La scurt timp, pe 15 ianuarie 2018, TEN a dispus introducerea CNG in Calcutta. Mai exact, guvernului statal i s-a dispus ca în termen de o săptămână să încheie procesul de formare a unei companii mixte cu Gas Authority of India Limited (GAIL), astfel încât să accesul la gazul natural comprimat în Calcutta în cel mai scurt timp. Tribunalului Ecologic Național a fost creat pe 18.10.2010 pentru rezolvarea eficientă și rapidă a cazurilor în legătură cu protecția mediului și conservarea pădurilor și a altor resurse naturale incluzând punerea în aplicarea a drepturilor legale privitoare la mediu și pentru acordarea de ajutor și compensații persoanelor și proprietăților afectate. Instituția, cu sediul principal la New Delhi și sedii secundare la Bhopal, Pune, Kolkata (Calcutta) și Chennai, are expertiza necesară pentru a rezolva disputele de mediu implicând chestiuni multidisciplinare.

În Germania, în octombrie 2016 Bundesrat – parlamentul federal – a cerut Comisiei Europene să analizeze posibilitatea ca începând cu 2030 cel târziu să fie permise în UE doar autoturismele fără emisii.

Anul acesta, pe 26 februarie, Tribunalul Administrativ Federal din Leipzig a stabilit că orașele Stuttgart și Düsseldorf pot interzice legal autoturismele vechi, mai poluante în zonele cele mai afectate de poluare, ceea ce creează un precedent pentru alte orașe și ar putea duce la acțiuni similare in Europa. Verdictul a venit ca urmare a apelului făcut de către Landurile germane împotriva deciziilor instanțelor locale din Stuttgart (2016) și Düsseldorf (2017) în favoarea interdicțiilor. În context, grupul ecologist Deutsche Umwelthilfe – DUH, care a susținut orașele menționate în acțiunea lor menționează că în 2017 s-au depășit limitele UE pentru oxizi de azot (NOx) în cca. 70 de orașe germane. Pe termen scurt se așteaptă ca reacție din partea Guvernului german o politică națională care să asigure un nivel minim de uniformitate la nivel de țară.

Deși dieselul în sine nu e interzis, căci mașinile care îndeplinesc normele EURO6 nu sunt afectate, în urma deciziei Tribunalului a devenit riscant să cumperi o mașină pe motorină: normele de poluare pot deveni mai severe, iar ecologiștii mai radicali. În condițiile în care dieselul deja era în declin, mișcarea nu poate decât să se accentueze. Unii specialiști sunt gata să afirme că era dieselului s-a încheiat și că decizia Tribunalului din Leipzig să fie unul din ultimele cuie din coșciugul motorinei. Municipalitățile interzic autoturismele pe motorină, clienții sunt tot mai puțin dispuși să le cumpere, tot mai mulți producători anunță că vor înceta să le producă. Și totuși, vorbim doar de autoturisme. Ce se va întâmpla cu vehiculele comerciale? Deja în sectorul autobuzelor urbane balanța pare să încline deja în favoarea autobuzelor electrice și pe gaz natural. Presiunea începe să se resimtă ușor-ușor și în domeniul camioanelor.

Chiar dacă spre deosebire de India, deciziile instanțelor germane nu sunt explicit în favoarea gazului natural comprimat, ele sunt de natură să creeze un culoar favorabil autovehiculelor pe CNG, în condițiile legislației europene pro-carburanți alternativi, a disponibilității acestei soluții – gata de aplicat și a avantajelor nete din punct de vedere al emisiilor.

Cătălin Văluțanu

director dezvoltare Denisson Energy, Antares Group

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.