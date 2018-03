Narcisa Iorga: Feriți-vă de CEZ!

Vă dau un sfat, care v-ar putea fi util în perioada asta, de negociere/reînnoire a contractelor de furnizare energie: feriți-vă de CEZ!

De 20 de ani, de când știu și eu ce înseamnă contracte cu furnizori, nu am pățit ce pățesc cu această companie de vreo 5 luni încoace. Nu mai pun la socoteală anii în care nu aveam de ales, fiind singurul furnizor de energie în zona rurală unde am o casă moștenită de la bunici. Am plătit anul trecut, pe facturi estimate, peste 1000 de kwh. Consum real? Infim. Practic, o plată în avans. Am un sold generos în contul CEZ, comunicat în noiembrie 2017, după regularizare. Facturile vin pe email însoțite de mesajul: ”UTIL: Daca in urma transmiterii facturii de regularizare, exista o suma platita de dumneavoastra in plus prin facturile anterioare care este mai mare de 100 lei, atunci aveti posibilitatea, fara efectuarea altor formalitati suplimentare:

– sa pastrati banii in cont pentru a achita urmatoarele facturi;

– sa solicitati restituirea direct la un ghiseu bancar (BRD) cu perceperea de catre banca a unui comision de retragere de 4 lei, sau gratuit prin transfer in contul dumneavoastra bancar.” Ce să vezi? În realitate, CEZ nu virează soldul în contul BRD, deci nu poate fi retras. Operatorii CEZ care răspund la telefoanele de contact, habar n-au de această modalitate de returnare, comunicată oficial de companie. Nici șefii lor nu știu. În schimb, soldul clientului scade în fiecare lună, pe baza facturilor estimate, care, zice o doamnă de la CEZ, trebuie plătite. Adică, retrag ei din sold, automat, chiar dacă tu nu consumi, transmiți autocitire și ceri și verificare în teren, cu operator. Ce dacă! Cică, se reglează conturile în toamnă. Până atunci, clientul nu-și poate ridica banii plătiți în avans, ba, mai mult, trebuie să plătească în continuare estimatul, cu TVA și restul de taxe.

Azi am luat decizia să reziliez contractul și să spun cât mai multor persoane să evite CEZ. Exemplul dat e doar picătura care a umplut paharul. Degeaba și-au îmbunătățit aparențele. Vechile metehne de păcălit clienții onești rămân, cu toate că sunt bine mascate în politica de brand. Noile reglementări permit să ne alegem furnizorii, chiar dacă avem impresia că există monopol. Avem posibilitatea ca în fiecare an să schimbăm compania, dacă nu corespunde nevoilor noastre. Nu mai stați la mâna unor escroci! Cereți oferte tuturor companiilor, nu trăiți cu impresia că nu aveți de ales, doar pentru că există un singur furnizor în zona dvs. Negociați-vă consumul cu orice companie care vă oferă costuri mai mici și servicii mai bune. #NuCEZ Narcisa Iorga – facebook