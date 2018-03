Familia regretatului Traian Sabau il pune la punct pe ziaristul Petre Tanasoaica

Ziaristul Petre Tanasoaica da din nou cu bata-n balta si se stropeste din cap pana-n picioare! NU e de-ajuns ca prin elucubratiile sale zilnice ii murdareste pe cei vii, acum a gasit de cuviinta sa intineze si memoria celor care nu mai sunt printre noi. In acest caz a lui Traian Sabau, fost primar al municipiului Ramnicu Valcea in perioada 2000-2004, care i-a umplut, in perioada respectiva, conturile ziaristului cu pricina.

Iata ce ii scrie lui Tanasoaica, ginerele lui Traian Sabau, Sebastian Moroti:

Stimate Domn,

Din pacate, intrucat lipsa de fair play, ipocrizia si mediocritatea sunt o caracteristica exacta a celor insirate in articolul Dvs. „Înainte de plecare a fost păzit de un orfan şi o indiferenţă ofensatoare! „, ma simt obligat sa precizez urmatoarele:

– desi nu cunosc bransa Dvs., cunosc ca aveati obligatia ca, din minim profesionalism, sa verificati din cel putin 2 surse cele insirate in articolul pe care nu ar fi trebuit sa-l scrieti;

– prin urmare, avand in vedere sustinerea deosebita de care ati beneficiat din partea „Marelui Alb”, ar fi fost necesar sa aveti minima decenta sa fiti prezent, fie si numai pentru 1 minut pentru a aprinde o lumanare si a avea ocazia sa va mai spalati de pacate.

– consider ca, prezenta distinsului Domn Sorin Zamfirescu, de circa 2 minute, a fost suficienta pentru a aprinde o lumanare – moment pentru care merita consideratia noastra, dar total insuficienta pentru a observa efectiv sutele de persoane care au fost prezente si au simtit nevoia de a-i aduce un omagiu deosebit.

– Domnule Sorin Zamfirescu, la ce v-ati referit cand ati scris: „nu se aflau decat 2 membri de familie si un reprezentant al fostilor orfani” ??? Nu am inteles bine, cum adica „un reprezentant al fostilor orfani” ??? Oare a fost normal ca, aflandu-va in curtea bisericii, i-ati jignit fiica si ginerele ??? Pentru ce ati facut asta ???

– In conditiile in care Dvs. sunteti „un viu” uitat de toti, dar care, printr-o postare jalnica ati incercat sa inviati putin, in acei „2 membri de familie si un reprezentant al fostilor orfani”, eu am vazut: fiica si ginerele, familia din Brasov, zeci de prieteni, membri si primari ai P.S.D., zeci de prieteni si colegi din Primarie, intreaga conducere a Consiliului Judetean Valcea, intreaga conducere a Primariei Ramnicu-Valcea, zeci de colegi si prieteni din A.C.F. Valcea, Tunele Brasov, T.C.H., prieteni din C.P.V Ramnicu-Valcea, colegi de facultate, orfani si multi alti oameni care au simtit nevoia sa onoreze trecerea in nefiinta a celui care a fost Traian SABAU.

Iar noi le multumim tuturor celor care au fost prezenti si tuturor celor care nu au fost prezenti, mai ales jurnalisti, dar au avut un gand bun pentru cel care a fost, este si va fi intotdeauna TRAIAN SABAU !!!

Acesta este textul lui Sorin Zamfirescu:

„Regret dar nu mă pot abţine să nu postez pentru prietenii mei comentariul de mai jos. Timpul nivelează toate asperităţile şi adversităţile aşa că astăzi am fost să aprind o lumânare la catafalcul fostului primar al municipiului Traian Sabău. Deşi facebook-ul a fost timp de două zile plin de regrete şi of-uri, cu o oră înainte de slujba înmormântării, la biserica Toţi Sfinţii unde a fost depus defunctul nu se aflau decât doi membri de familie şi un reprezentant ai foştilor orfani. Pentru un fost lider al partidului de guvernământ, un fost deputat în Parlament şi un fost Primar al Municipiului Râmnicu Vâlcea asemenea indiferenţă mi s-a părut aproape ofensatoare. Ştiam că nu prea există remediu pentru uitarea care se aşterne peste toţi şi toate, dar…. Oare în jurul catafalcului n-ar fi trebuit să existe o gardă de onoare formată din foşti colegi de partid sau salariaţi la Primăria al cărei şef a fost un mandat întreg? Dar locul ales pentru exprimarea regretelor şi depunerii de jerbe sau coroane nu trebuia să fie într-una din sălile instituţiilor în slujba cărora a fost destulă vreme? Sper să fiu înţeles aşa cum trebuie fiindcă nu fac o demonstraţie „pro domo”. Altfel „honi soit qui mail y pense”!”