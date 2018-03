Sparle si soparle, 08.03.2018

Statul Paralel actioneaza in forta! In ultimele zile ne-au blocat de mai multe ori pe facebook, ne-au interzis sa mai postam in alte grupuri de stiri. In conditiile in care postarile Ziarului de Valcea sunt decente si respecta toate prevederile comunitatii Facebook! Acest fapt inseamna cenzura pe fata! Le permit sa posteze in grupuri doar celor care-i lauda pe exponentii Statului Paralel, restul – politica pumnului in gura! Acesta mai este stat de drept???!!! Asadar, Facebook se dovedeste a fi o unealta a serviciilor secrete americane, care au interes sa mentina Romania la stadiul de colonie sclavagista!

Asteptam cu interes maxim reactia autoritatilor la incidentele violente repetate de la Berbesti unde o gasca de rromi terorizeaza orasul de mai mult timp! Exista inregistrari video si declaratii ale locuitorilor cu privire la haosul instalat in aceasta localitate. Ce au facut pana acum autoritatile locale pentru a reinstaura domnia legii in zona?! Mai nimic! De ce?! Cam la fel se intampla si la River Plaza Mall, la Ramnicu Valcea!

In atentia valcenilor, nemultumiti de administratorii de asociatii de proprietari din municipiul Ramnicu Valcea: Dacă preşedintele şi cenzorul nu îşi fac treaba, intervine primăria, prin serviciul de relaţii cu asociaţiile de proprietari. Acest serviciu are, potrivit Legii nr. 230/2007 şi Legii nr. 259/2007, obligaţii de exercitare a controlului asupra activităţii financiar-contabile la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari, precum şi obligaţii privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea de amenzi. În condiţiile în care presedintele, cenzorul si nici funcţionarii primăriei nu îţi rezolvă problema REALA semnalata, va trebui să acţionezi personal prin a identifica abuzul, înşelăciunea etc. Dacă se confirmă bănuiala şi practic te consideri prejudiciat, trebuie să acţionezi fie pe cale penală împotriva celui pe care îl consideri vinovat de situaţie, printr-o plângere penală adresată Parchetului de pe lângă judecătoria teritorială, fie pe cale civilă, direct în instanţa de judecată. Instanţa va decide dacă este nevoie, la cererea uneia dintre părţi, de expertiză financiar-contabilă.

Senzational! Doi jurnaliști de la Washington Post au petrecut patru zile în județul Vâlcea și pe Valea Oltului, iar articolul scris este unul elogios la adresa frumuseților naturale și a mănăstirilor din această zonă. Christine Pendzich și Eva von Falkenstein, cea din urmă stabilită la București, au realizat un articol superb despre fumusețile pe care le-au explorat în cele patru zile de excursie.