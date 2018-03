Citeste aici ce trebuie sa faci cand te fura administratorul de la asociatia de proprietari!

In atentia valcenilor, nemultumiti de administratorii de asociatii de proprietari din municipiul Ramnicu Valcea: Oricare dintre proprietarii din asociaţie poate sesiza în scris o ilegalitate, o anomalie preşedintelui asociaţiei de proprietari, căruia trebuie să-i relateze pe scurt cele constatate personal cu privire strict la banii din asociaţie sau despre proprietatea comună. Preşedintele va da, spre verificare, cenzorului. Dacă preşedintele şi cenzorul nu îşi fac treaba, intervine primăria, prin serviciul de relaţii cu asociaţiile de proprietari. Acest serviciu are, potrivit Legii nr. 230/2007 şi Legii nr. 259/2007, obligaţii de exercitare a controlului asupra activităţii financiar-contabile la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari, precum şi obligaţii privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea de amenzi. În condiţiile în care presedintele, cenzorul si nici funcţionarii primăriei nu îţi rezolvă problema REALA semnalata, va trebui să acţionezi personal prin a identifica abuzul, înşelăciunea etc. Dacă se confirmă bănuiala şi practic te consideri prejudiciat, trebuie să acţionezi fie pe cale penală împotriva celui pe care îl consideri vinovat de situaţie, printr-o plângere penală adresată Parchetului de pe lângă judecătoria teritorială, fie pe cale civilă, direct în instanţa de judecată. Instanţa va decide dacă este nevoie, la cererea uneia dintre părţi, de expertiză financiar-contabilă.