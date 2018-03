Profesoara Meda Stanciu: Corul Academic Euphonia nu se desfiinteaza!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Corul Academic Euphonia nu se desfiinteaza! Primarul Mircia Gutău a dat asigurari conducerii Filarmonicii Ion Dumitrescu din Ramnicu Valcea că Euphonia va functiona in continuare. Managerul interimar al institutiei, profesoara Meda Stanciu, a precizat ca, de-acum inainte, va demara o restructurare la filarmonica, o evaluare realista, corecta si foarte serioasa.

Corala Academică “Euphonia” este una dintre cele mai valoroase formaţii artistice din ţară. Apărută în peisajul muzical în anul 1981 sub denumirea “Arutela”, la numai un an va primi titulatura “Euphonia”, sub care se va consacra şi va câştiga aprecierile publicului şi criticilor atât din Romania, cât şi din străinatate.

Corala academică “Euphonia” îşi aduce contribuţia consistent la viaţa culturală a municipiului Râmnicu Valcea, constituind în anul 1995 o veritabilă piatră de temelie în clădirea unui nou edificiu cultural de prestigiu – Filarmonica “Ion Dumitrescu”.

Repertoriul coralei numără peste 2000 de piese din creaţia românească şi universală, formaţia susţinând concerte corale a cappella şi concerte vocal – simfonice.

Participând la festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale, corala academică “Euphonia” a obţinut numeroase distincţii, între care trebuie amintite: Marele Premiu la Festivalul Concurs “Ion Vidu” – Lugoj 1984, Marele Premiu la Festivalul Concurs “Gheorghe Dima” – Braşov 1984, Festivalul Internaţional “Pecs” – Ungaria 1986, Marele Premiu la Festivalul Concurs “Ioan D. Chirescu” – Constanţa 1987, Marele Premiu al Festivalului Concurs “Iacob Muresianu” – Blaj 1988, Marele Premiu la Festivalul Concurs “Ciprian Porumbescu” – Suceava 1988, Locul I la ediţiile din 1983, 1985, 1987 si 1989 la Festivalul Naţional Cântarea României, Locul V la Concursul Internaţional “Rencontre Chorale de Montreaux” – Elveţia 1992, etc.

De-a lungul timpului, Corala Academică “Euphonia” a fost invitată să colaboreze cu mai multe orchestră simfonice profesioniste din ţară, între care amintim : Orchestrele Filarmonicilor din Piteşti, Bacău, Constanţa, Craiova, Ploieşti, Sibiu, ș.a.

A efectuat numeroase turnee în străinătate (Franţa, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Ungaria, Germania, Austria, etc.) şi a înregistrat mai multe cd-uri în România şi în studiourile BRAS D`OR.

În 2016 Corala Academică “Euphonia” a sărbătorit 35 de ani de la înfiinţare, ocazie cu care a oferit publicului meloman, prezent la aceasta sărbătoare, un program diversificat compus din capodopere ale muzicii româneşti şi universale.

În prezent Corala Euphonia este condusă de Dirijor Aurel Poenaru.