Inaugurarea acestei secţii, un eveniment cultural de importanţă istorică pentru comunitatea românească din Grecia, a avut loc sâmbătă, în prezenţa unor importante oficialităţi, atât din Grecia, cât şi din România: Sabina Mădălina Şomăcescu, consulul general al României la Salonic, Iannis Boutaris, primarul oraşului Salonic, Elli Hrzsidou, viceprimar pentru cultură şi arte, precum si directorii bibliotecilor judeţene din Dolj si Vâlcea. Volumele donate de Biblioteca „Alexandru şi Aristia Aman” acoperă un domeniu vast, de la literatură, beletristică, istorie, geografie, folclor şi tradiţii, literatură pentru copii, până la tratate de specialitate, care le vor fi deosebit de utile studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor aflaţi la studii in Grecia.

La inaugurarea secţiei de carte românească, managerul Bibliotecii „Alexandru şi Aristia Aman, Lucian Dindirica, a declarat că acest proiect a beneficat de sprijinul consulatului general al României de la Salonic: „Discuţiile au început de anul trecut, cu doamna viceprimar şi iată că după aproximativ un an de la acele discuţii, ne aflăm în momentul în care inaugurăm o secţie românească în Biblioteca municipală din Salonic, în prezenţa domnului primar şi a consulului general al României. Sper ca şi comunitatea românească să găsească drumul spre bibliotecă pentru a citi în limba română. Nu doar pentru comunitatea românească este aceasta secţie, ci pentru toţi cei care vorbesc limba română sau vor să cunoască mai bine limba română.”

Acest eveniment cultural extrem de important pentru comunitatea românilor stabiliţi în Grecia a fost posibil şi datorită sprijinului oferit de consulatul României la Salonic. Prezentă la eveniment, Sabina Mădălina Şomăcescu, consulul general al României la Salonic a spus că „deschiderea unei biblioteci româneşti la Salonic este un moment foarte important pentru România, în special anul acesta, anul Centenarului, dar şi pentru comunitatea românească de aici. Multumim domnului primar pentru acest proiect, pentru sustinerea lui, mulţumim pentru că le-a dat posibilitatea cetăţenilor români să aibă acces la literatura românească, la literatura universală în limba română. Acest proiect nu ar fi fost posibil fără ajutorul domnilor directori de la Bibliotecile judeţene Dolj, Vâlcea şi Hunedoara, care au donat 3500 de carţi în limba română. Domniile lor ne-au dat ocazia să avem acces in continuare la limba, cultura şi civilizaţia românească. Sunt onorată să fiu eu cea care inaugureaza această bibliotecă şi am credinţa că pentru toţi cetaţenii români, pentru toţi vorbitorii de limba română din nordul Greciei, acesta va fi un prilej bun de a continua contactul cu credinţa si cultura română, cu istoria si literatura română. Imi doresc ca acest loc, biblioteca românească, sa fie un punct de intâlnire cu cartea, cu scriitorul, cu editorul, cu toţi artiştii, în cadrul unor evenimente culturale ale acestora. Mulţumesc încă o dată tuturor celor care au facut posibilă deschiderea acestei bibliotecii.”

Primarul Salonicului a fost deschis la idea infiinţării unei secţii internaţionale de carte in cadrul bibliotecii municipale „astfel incât ne dorim ca această bibliotecă să se tranforme intr-un loc de întalnire al tuturor popoarelor din Balcani. Considerăm că această sectie va contribui la intărirea relaţiilor dintre cele două ţări, dar şi la întărirea relaţiilor dintre cetăţenii români si greci care trăiesc in oraşul nostru. Vreau să vă spun, cu mare satisfacţie, că în cadrul sărbătoririi Centenarului in România, vom avea şi noi o acţiune in luna martie. Sper că doamna consul general va face tot ce este posibil de acum înainte, astfel incât să existe o colaborare cât mai intensă intre Salonic şi oraşele din România, precum şi între cele două popoare si civilizaţii”, a declarat Iannis Boutaris, primarul oraşului Salonic.

În Grecia trăiesc aproximativ 25.000 de români, iar 5.000 dintre ei se află în partea de nord a ţării. Datorită donaţiilor oferite de Biblioteca „Alexandru si Aristia Aman” din Dolj si Biblioteca „Antim Ivireanul” din Valcea, conaţionalii nostri din Salonic se vor putea bucura de cărţi scrise in limba română. Inaugurarea acestei sectii de carte românească reprezintă începutul unei colaborari fructuoase între Biblioteca „Alexandru si Aristia Aman” şi autorităţile elene.

În perioada următoare, 2500 de cărţi vor ajunge şi la comunităţile româneşti din Atena. Biblioteca „Alexandru si Aristia Aman” a mai fost implicată şi în alte proiecte transfrontaliere şi a mai făcut donaţii importante de carte unor biblioteci şi spaţii culturale din ţări precum Serbia, Spania şi Bulgaria. (Agerpres)