Despre EROII de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Valcea! Si… cine e fara de pacat sa arunce cel dintai piatra… 

„Şi au adus la El fariseii şi cărturarii pe o femeie, prinsă în adulter şi, aşezând-o în mijloc, au zis Lui: Învăţătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter; iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar Tu ce zici? Şi aceasta ziceau, ispitindu-L, ca să aibă de ce să-L învinuiască. Iar Iisus, plecându-Se în jos, scria cu degetul pe pământ. Şi stăruind să-L întrebe, El S-a ridicat şi le-a zis: Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei. Iarăşi plecându-Se, scria pe pământ. Iar ei auzind aceasta şi mustraţi fiind de cuget, ieşeau unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni şi până la cel din urmă, şi a rămas Iisus singur şi femeia stând în mijloc. Şi ridicându-Se Iisus şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu te-a osândit nici unul? Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Şi Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu. Mergi; de acum să nu mai păcătuieşti.” (Evanghelia lui Ioan, 8)

Ce mai zbucium, ce mai freamat, ca un cadru medical de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Valcea, scos din sarite de o apartinatoare a unui pacient, a folosit un apelativ nu tocmai decent la adresa acesteia. Adica, mai pe sleau, a facut-o nesimtita! Bineinteles ca gestul si vorba aruncata la nervi (chiar daca doctorita cu pricina a fost provocata!) sunt absolut regretabile si condamnabile! Dar de-aici pana la isteria declansata in mediul online, in special pe facebook, prin care sistemul sanitar este pus la zid, in totalitatea lui, este cale foarte lunga!

S-au gasit acum comentatori cu orice pret, ziaristi de facebook, tot felul de lupi si, mai ales, lupoaice moraliste sa-si dea cu parerea si sa o infiereze cu manie proletara pe doctorita, care a dovedit, in fond si la urma urmei, ca este si ea om, din carne si oase, din nervi si limita umana la presiuni psihice extraordinare! Da, a gresit doctorita, ca s-a coborat la acel nivel al expresiilor vulgare, dar cine poate sa arunce cu piatra, cine este fara de pacat, cine nu a gresit macar o data in viata lui?

Stiti ce inseamna sa fii doctor, cadru medical la UPU? Sa lucrezi continuu sub presiunea timpului, sa salvezi vieti contracronometru?! Sa consulti zilnic sute de pacienti, cu probleme medicale extraordinar de dificile, sa-i tratezi, sa fii concentrat continuu, sa te mai confrunti si cu rudele, cu apartinatorii pacientilor care cred, spun ca al lor caz este cel mai grav, cel mai urgent si pretind sa li se acorde lor primul ajutor! La UPU exista o prioritizare a urgentelor, cele mai grave sunt preluate primele, asa este normal si uman, pacientii lasati mai la urma se simt frustrati, la fel si apartinatorii acestora, si de-aici apar incordari de nervi, discutii in contradictoriu si, inveitabil, scandaluri!

Acum, cu aparitia smartphone-urilor, orice nemultumit ii inregistreaza video pe doctori si asistente, dupa ce ii provoaca in prealabil, si posteaza marile ispravi pe facebook! Ei se viralizeaza, devin eroii facebook-ului! Rautatea umana este absoluta! De ce nu posteaza, oare, nimeni si faptele bune, inmiit mai multe, ale medicilor si asistentelor de la UPU, care salveaza zilnic, pe banda rulanta, vieti omenesti?!

Este usor sa dai cu piatra si sa denigrezi, sa arunci cu noroi in acesti adevarati SUPRAOAMENI de la UPU, dar de ce nu se pune nimeni, macar cateva secunde, in pielea lor, sa inteleaga prin ce trec acesti oameni zi de zi?!

Tiberiu Pirnau