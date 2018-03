Serviciul de transport colete în Anglia cu MokaTrans

Foarte multi romani sunt plecati la munca in Anglia, unii ca ingineri, altii simpli muncitori , unii manageri de hotel, altii nu la fel de calificati, cert este ca sunt plecati sa munceasca in strainatate sa castige mai bine decat aici in tara. Acestora le este greu, sa locuiasca departe de casa si de familiile lor, insa cu ajutorul facebook-ului si skype-ului pot comunica zilnic cu cei dragi. Cateodata, lucrul acesta nu este de ajuns iar pentru a face comunicarea mai palpabila incercam sa fim mai aproape de cei dragi, prin lucrurile pe care ni le trimitem unii altora. Din aceasta cauza s-a dezvoltat si un serviuciu de coletarie internationala intre Romania si Anglia, executat de firme de transport private, si care ajuta la tinerea legaturii romanilor din Anglia cu romanii de acasa.

MokaTrans este o firma ce presteaza acest serviciu de transport colete pe ruta Romania-Anglia, ce este raspandita in cele mai importante zone ale Angliei.

MokaTrans presteaza acest serviciu cu un tarif decent de o lira per kilogram iar la cantitati mai mari, tariful se poate negocia. Firma nu impune o catitate maxima de kilograme, fiind dispusi sa trasporte si colete de ordinul tonelor. Va puteti face o idee privind costul estimativ al expeditiei intrand pe site-ul firmei si introducand anumite valori precum volum si greutate si veti avea suma de plata. Firma sprijina clientul prin serviciile sale, insa se cuvine ca si clientul sa consulte lista produselor interzise la vama, pentru a nu se crea un discomfort pentru ambele parti.

Atata timp cat ati ambalat corespunzator, adica v-ati ingrijit de lucrurile fragile, si ati specificat lucrul acesta transportatorului, firma se ingrijeste sa va livreze coletul integru pana la rudele sau prietenii din Anglia.

Daca sunteti in criza de timp, firma MokaTrans va ajuta si poate veni sa ridice coletul de la usa dumneavoastra in situatiile in care nu se gaseste o posibilitate de predare la sediu. Este valabil si pe teritoriul Angliei, soferul poate livra coletul pana la usa destinatarului fara taxe in plus.

MokaTrans se pune la dispozitia clientului prin curse saptamanale catre Anglia si retur, livrare door to door, fara limita pentru greutatea coletului, iar acestea lucruri cumulate, dovedesc ca este o firma serioasa, ce s-a impus prin seriozitate, punctualitate, si servicii de calitate, facand-o tot mai cunoscuta pe piata.

Firma face acest lucru din 2011, si si-a dezvoltat foarte bine serviciile, evolueaza constant, atat ca numar de angajati cat si ca parc de microbuze iar asta a decurs din faptul ca si-a facut treaba bine iar clientii revin cu noi comenzi.