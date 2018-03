MIRCIA GUTĂU: Prefectul Marin are apucaturi de fost prim secretar de partid comunist! 

Primarul Mircia Gutău il pune la punct pe prefectul Florian Marin, pe care-l acuza ca are apucaturi de fost prim secretar comunist!“Mi se pare un pic deplasată poziţia domnului prefect. Îl rog respectuos să nu confunde poziţia unui ales local cu unul numit. Să nu creadă că prefectul este fostul secretar de partid. Între noi există relaţie de colaborare şi de respect reciproc. Mi se pare deplasat să ceri justificare de ce s-au m ărit taxele locale, în condiţiile în care apoi le-au micşorat. Care este atributul Prefecturii? Confirm Legii 215 este atributul Consiliului Local, nu are niciun rol prefectul. Mi se pare exagerată poziţia prefectului. Văd că este foarte activ. Ştiu că vrea să candideze. Ok, candidează, dar nu pe spinarea altuia”, a declarat Mircia Gutău potrivit publicatiei voceavalcii.ro De asemenea, potrivit aceleiasi surse, primarul Gutău a mai adăugat că regreta că Andra Bică, şefa Inspectoratului Judeţean Şcolar Vâlcea a fost pusă la punct din vina lui, susţinând că are o relaţie excelentă de colaborare cu aceasta.“Referitor la doamna Andra Bică. Am o relaţie excelentă de colaborare, nu mă interesează coloratura politică. Am văzut că şi doamna este pusă la punct din cauza mea, ca şi cum aş fi complotat eu cu cei de la Inspectorat pentru comasarea şcolilor. Nici vorbă de aşa ceva… Dar faptul că un inspector general a ţinut cont de propunerea pe care eu am făcut-o ca directorii de şcoli să fie aleşi de profesori, jos pălăria pentru dumneaei. Primul exemplu a fost la Liceul Pedagogic. Nicăieri în ţară nu s-a întâmplat aşa ceva”.