Remus Borza: „Act de vânzare și de trădare de țară”. Cerere URGENTĂ pentru ministrul Andrușcă 

„Sunt foarte mari interesele, în primul rând economice, pentru care nu suntem în Schengen. Una dintre consecințele imediate ale aderării României la Schengen, va fi un tranzit dublu prin portul Constanța. Acest lucru înseamnă că vom lua din volumul de marfă tranzitat prin portul Rotterdam. Olanda va pierde multe miliarde de euro. Asa se explica si pozitia ei fata de Romania. Până la urmă, tot vom intra în Schengen. Doar ca, din pacate, statul roman nu mai are niciun șantier naval. În 1989, România deținea a treia flotă comercială din lume. Peste 300 de nave sub pavilion romanesc. Azi, ambele șantiere, atât cel de la Mangalia cât și cel de la Galați sunt în mâinile străinilor. Primul la sud-coreenii de la Daewoo din 1997 și al doilea, la olandezii de la Damen din 1999. Ambele șantiere reprezintă obiective strategice pentru România. Coreenii au bagat șantierul naval de la Mangalia la apă. La propriu și de tot. Compania a acumulat, în ultimii aniî 5,3 miliarde de lei datorii. Anul trecut, la o cifră de afaceri de 2 miliarde de lei au înregistrat o pierdere de 483 milioane de lei. Statul s-a lăsat luat de apă, permițând această hemoragie de capital și export de profit. Mai nou, Daewoo a scos șantierul naval la vânzare. Cine e interesat să-l cumpere? Tocmai cei care se opun cel mai vehement intrării României în Schengen. Olandezii. Aceiași olandezi care dețin 99% din șantierul naval de la Galați. Dacă guvernanții ar permite așa ceva, ar echivala cu un act de vânzare și de trădare de țară”, a zis Remus Borza la „Borza Analytica”.

Deputatul independent a precizat că a avut o discuție cu ministrul Economiei, Dan Andrușcă.

„În acest context, am discutat cu ministrul economiei. Eu sunt unul dintre puținii deputați care i-au luat apărarea și l-au susținut. Mulți au spus că e pălăria prea mare pentru el. Eu în schimb, am cerut să avem răbdare. Sunt unii oameni care vorbesc puțin, dar în schimb fac mult. Dan Andrușcă e conștient de această provocare și oportunitate pe care sper să o valorifice la maxim. Mi-aș dori să demonstreze că are valoare și că nu este o întâmplare că a fost numit, chiar și pentru câteva luni, la Ministerul Economiei. I-am cerut să facă tot ce este posibil ca statul român să-și exercite dreptul de preemțiune și să intre în posesia pachetului de 51 % deținut de sud-coreeni la santierul naval Mangalia”, a zis Remus Borza.

Șantierul naval nu mai este în mâinile statului român

„Zilele trecute, Guvernul Dăncilă a aprobat două acte normative prin care a pus la bătaie 3 miliarde de euro plus TVA pentru achiziție de tehnică militară. Din această sumă, 1,6 miliarde de euro sunt alocați pentru a cumpăra patru corvete și a repara 2 fregate. Condiția pusă în actul normativ este ca cele 4 corvete să fie construite la un șantier naval din România. Iată că a apărut, în sfârșit, o oportunitate ca statul roman să devină iarăși unicul acționar la șantierul naval Mangalia. Cu condiția să răscumpere pachetul de 51% deținut de Daewoo. Sud-coreenii l-au scos la vânzare pentru suma de 50 milioane de dolari. Olandezii de la Damen au făcut o ofertă de 26 milioane de dolari. Statul român trebuie să găsească acești bani și să salveze o unitate fanion a industriei românești. Din 1974 și până în prezent, șantierul a livrat peste 200 de nave comerciale. De asemenea, și-a dezvoltat capabilități de producție și pe zona navelor logistice pentru forajul marin, tocmai in plină perioadă de explorare și exploatare a rezervelor de gaze și țiței din platoul continental al Marii Negre”, a mai spus Remus Borza la DC News.

Sursa: https://www.dcnews.ro/borza-act-de-vanzare-i-de-tradare-de-ara-cerere-urgenta-pentru-ministrul-andru-ca_581809.html