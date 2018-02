Progresele în domeniul automobilelor noi cu CNG vor avea impact și asupra pieței românesti 

Producătorul auto ceh, SKODA va prezenta numeroase actualizări ale modelelor sale la Salonul Auto de la Geneva din 2018. SKODA VISION X va ilustra dezvoltările viitoare ale gamei de modele ale producătorului auto ceh. Luminile reflectoarelor se vor îndrepta cu precădere asupra studiului de design SKODA VISION X, prezentat aici în premieră mondială. Astfel marca oferă încă de pe acum informaţii cu privire la dezvoltările viitoare ale gamei sale de modele. Facelift-ul SKODA FABIA, un model cu numeroase actualizări, va fi lansat tot aici, iar SKODA KODIAQ L&K, versiunea de top a SUV-ului popular va fi, de asemenea prezentată pentru prima dată publicului. SKODA SUPERB va fi disponibilă, de asemenea, cu motorul pe benzină de 2,0 litri TSI şi cu transmisia automată DSG cu 7 trepte, iar SKODA OCTAVIA RS adaugă pachetul Challenge Plus. Toate motoarele pe benzină cu injecție directă sunt echipate cu filtru de particule pentru benzină. De asemenea, panoul digital de instrumente este acum disponibil şi pentru modelele OCTAVIA, SUPERB şi KODIAQ. SKODA AUTO nu scapă nicio clipă viitorul din priviri. Producătorul auto ceh demonstrează acest fapt fără echivoc şi în cadrul apariţiei sale din acest an de la Salonul Auto Internaţional de la Geneva (8-18 martie 2018). „Piesa centrală” a standului SKODA este Tunelul Inovaţiilor, unde display-urile interactive detaliate informează vizitatorii cu privire la studiul VISION X. În partea dreaptă a tunelului vor fi vizibile soluţiile smart. O poveste va transmite informaţii despre aplicaţiile SKODA AUTO DigiLab, despre longboard şi alte aspecte noi. În partea opusă, vor fi expuse materiale utilizate în producţia automobilelor. Vor fi prezentate designul suprafețelor interioare, precum şi calitatea superioară a componentelor utilizate. Materialele folosite pentru exterior pot fi, de asemenea, observate în diferite experienţe în Tunelul Inovaţiilor. De asemenea, SKODA le oferă vizitatorilor câteva impresii despre serviciile actuale de conectivitate şi mobilitate ale mărcii. La capătul tunelului, ecranele şi tabletele le oferă vizitatorilor un mod interactiv de a afla informaţii detaliate despre studiul VISION X. SKODA VISION X: un studiu cu design emoţional, orientat spre sustenabilitate şi agilitate

Prezentând SKODA VISION X, producătorul auto din Republica Cehă îşi prezintă viziunea asupra crossover-ului modern, precum şi primele informaţii cu prvire la al treilea model al familiei de succes a SUV-urilor sale. Studiul transferă într-un alt segment auto limbajul de design caracteristic folosit deja pentru modelele SUV ale mărcii. VISION X dispune la rândul său de detalii care amintesc de cristalul tradiţional din Boemia. Touchscreen-ul de mari dimensiuni este nou şi permite noi concepte de operare pentru infotainment şi conectivitate. Sistemul hibrid de propulsie este cu adevărat inovator, îmbinând un motor turbo cu patru cilindri alimentat cu CNG (gaz natural comprimat), cu un sistem electric de propulsie, astfel că permite valori extrem de reduse pentru consum şi emisii. SKODA FABIA: bestseller-ul segmentului automobilelor compacte dispune acum de numeroase noi dotări

SKODA FABIA a fost actualizată în numeroase privinţe, reprezentând, de asemenea, o prezenţă atractivă la salon. Designul modificat al părţilor din faţă şi din spate conferă exteriorului modern eleganţă şi dinamism. De asemenea, pentru prima dată, sunt disponibile farurile cu LED şi blocurile optice spate cu LED. La interior, privirile sunt atrase de panoul de instrumente cu design nou şi de scaunele cu modele noi. Gama de sisteme de asistenţă pentru şofer şi dotările Simply Clever a fost, de asemenea, din nou extinsă. Începând de acum, SKODA FABIA şi SKODA FABIA COMBI vor fi propulsate de motoare pe benzină deosebit de eficiente şi agile. Gama este compusă din patru motoare cu puteri între 60 şi 110 CP. SKODA KODIAQ L&K: lansarea versiunii premium a SUV-ului nou, devenit deja foarte popular

SKODA KODIAQ L&K se diferenţiază prin elementele de design distinctive şi gama de dotări exclusive incluse în dotarea standard. Versiunea premium a SUV-ului de talie mare dispune de jantele Sirius din aliaj uşor, de 19 inchi, de faruri full-LED, de bandouri cromate pe grila radiatorului, precum şi de barele de protecţie specifice modelului, în faţă şi în spate. La interior, tapiţeria din piele şi bandourile decorative cu design unic accentuează eleganţa şi rafinamentul versiunii SKODA KODIAQ L&K. Gama de motoare a SUV-ului de talie mare a fost, de asemenea, actualizată pentru lansarea pe piaţă a versiunii SKODA KODIAQ L&K. Astfel a intrat acum în gamă motorul pe benzină 1,5 litri TSI. Acesta generează 110 kW (150 CP). Nou este şi motorul 2,0 TSI cu 140 kW (190 CP). SKODA SUPERB şi SKODA OCTAVIA RS oferă acum experienţe şi mai dinamice

La Geneva va fi lansată o nouă motorizare şi pentru SKODA SUPERB. Motorul 2,0 TSI furnizează 200 kW (272 CP), transmişi de cutia de viteze automată cu dublu-ambreiaj şi 7 trepte de viteză. De asemenea, vor fi disponibile şi anumite noi dotări pentru SKODA SUPERB, inclusiv funcţia KESSY extinsă (acces şi pornire fără cheie) sau iluminarea ambientală conectată la funcţia de selectare a modului de condus. SKODA OCTAVIA RS este, desigur, un alt model care oferă plăcere pură la volan. La Geneva este prezentată pentru prima dată cu pachetul Challenge Plus, compus din elemente de design şi de dotare exclusive, pentru interior şi exterior. Începând cu vara anului 2018, versiunea sportivă din vârful gamei acestui bestseller va dispune de motorul extrem de dinamic TSI de 180 kW (245 CP). Diferenţialul blocabil electronic cu derapare limitată VAQ SKODA OCTAVIA RS amplifică la maximum caracterul sportiv al modelului SKODA OCTAVIA RS. Panoul digital de instrumente este disponibil acum pentru mai multe modele SKODA

Panoul digital de instrumente oferit în premieră pentru SUV-ul compact SKODA KAROQ, va fi disponibil acum şi pentru SKODA OCTAVIA, SKODA SUPERB şi SKODA KODIAQ. Afişajele panoului pot fi programate individual şi sunt posibile mai multe versiuni de design diferite pentru afişare. Dimensiunea şi poziţia informaţiilor afişate pot fi, de asemenea, configurate liber. Suplimentar faţă de viteză, turaţie, nivelul combustibilului sau destinaţia de navigaţie, pe ecranul aflat în faţa volanului pot fi afişate şi informaţii despre sistemul de sunet, telefon sau sisteme de asistenţă. Sursa: http://www.informatiiauto.ro/skoda-la-salonul-auto-de-la-geneva-2018-sid15877.html