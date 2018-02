Deputatul PSD, Eugen Neata: Guvernul a adoptat noua forma a proiectului de Lege privind autoritatea politistului

Ieri, 22 februarie 2018, Guvernul a adoptat noua forma a proiectului de Lege privind autoritatea politistului.

Proiectul pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice propune stabilirea, in mod clar si transparent, la nivel de lege, a regulilor de interventie a politistilor si a politistilor de frontiera, precum si inasprirea cadrului juridic pentru o serie de fapte antisociale care aduc atingere intereselor comunitatii.

Acesta cuprinde modificarile facute in urma consultarilor cu societatea civila, organizatii non-guvernamentale, organizatii profesionale si sindicale, dar si modificarile facute ca urmare a analizei in grupul de lucru parlamentar, constituit in luna decembrie 2016, al carui presedinte am fost desemnat.

Pentru prima data in istoria Politiei Romane, procedurile care vizeaza cele mai frecvente interactiuni cu cetatenii devin transparente si vor fi cuprinse in lege. In acest fel se vor evita interpretarile cu privire la actiunile politistilor in aplicarea legii.

Activitatea politistului reprezinta un serviciu public specializat si se realizeaza in interesul omului si al comunitatii. Pentru ca politistul sa poata raspunde solicitarilor cetateanului, asigurandu-i protectia necesara, trebuie sa aiba la indemana instrumente juridice care sa confere eficienta activitatii sale si sa-i permita astfel sa actioneze pentru rezolvarea problemelor comunitatii si apararea intereselor statului.

Pentru a face legea mai predictibila si pentru a se cunoaste exact, cand si cum se desfasoara interactiunea dintre politist si cetatean, ce drepturi si obligatii revin fiecaruia dintre acestia, proiectul de lege instituie reguli clare referitoare la procedurile de legitimare, control corporal, al bagajelor si al vehiculului persoanei, conducerea persoanei la sediul politiei si utilizarea fortei, dar si granitele necesare respectarii drepturilor omului.

Proiectul urmeaza sa intre in dezbatere in Parlamentul Romaniei.

Apreciez deschiderea si intentiile bune ale doamnei ministru pentru elaborarea acestui proiect si preocuparea manifestata in vederea corectarii problemelor identificate in activitatea personalului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Sunt convins ca impreuna putem realiza lucruri bune pentru oameni, dar si pentru cei aflati in slujba legii.

Rolul nostru este acela de a indrepta lucrurile si a actiona in mod preventiv pentru a asigura oamenilor protectie si respect! O felicit pe doamna ministru Carmen Daniela Dan pentru preocuparea aratata in vederea crearii unui spatiu sigur pentru cetateni si pentru preocuparea manifestata asigurarii unor conditii optime de lucru pentru organele de ordine publica!

O asigur de tot sprijinul meu in realizarea proiectelor ce conduc la eficientizarea structurilor de ordine publica si asigurarea drepturilor omului si protectiei pentru cetateni! Eugen Neata, deputat PSD de Valcea