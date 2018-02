Se actualizeaza SPORURILE din SANATATE! La ce salarii se aplica noile sporuri si de cand intra in vigoare 

Un proiect de Hotarare de Guvern aduce din nou in atentie sporurile ce se acorda in sistemul sanitar. Se stabileste si lista noilor sporuri, acestea aplicandu-se la salariile din Sanatate majorate din august anul trecut.

Iata, potrivit proiectului la care facem referire, principalele sporuri ce vor fi acordate in sistemul sanitar:

Iata ce sporuri si in ce cuantumuri vor primi angajatii din Sanatate de la 1 martie:

Spor de pentru conditii periculoase, de 25% din salariul de baza:

– personalul din unitati de boli infectioase;

– personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de boli infectioase;

– personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de neonatologie;

– personalul mediu sanitar si auxiliar sanitar din sala de nasteri;

personalul din laboratoarele si compartimentele de analize medicale;

– personalul din cadrul directiilor de sanatate publica care lucreaza cu tulpini virulente sau culturi vii in laboratoare sau compartimente de diagnostic sanitar uman.

Spor pentru conditii periculoase, de 15% din salariul de baza:

– personalul din laboratoarele si sectiile de cercetare care executa cercetari chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale in statiile-pilot si micropilot, pentru obtinerea unor noi substante;

– personalul din laboratoarele si compartimentele de cercetari biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice si biochimice;

– personalul din sectiile, laboratoarele si compartimentele pentru cercetarea, producerea si controlul serurilor si vaccinurilor;

– personalul care lucreaza neprotejat cu lasere de mare putere;

– personalul din laboratoarele si compartimentele de colectare a sangelui, precum si personalul din laboratoarele si compartimentele de preparare a produselor sanguine labile din centrele de transfuzie sanguina judetene si al municipiului Bucuresti;

– personalul din sectiile, compartimentele si cabinetele de dermatovenerologie, unde se trateaza boli transmisibile;

personalul din cabinetele de boli infectioase;

– personalul care efectueaza lucrari de vidanjare si cel care efectueaza lucrari de curatare canale ape uzate;

– personalul din sterilizare;

– personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din laboratoarele de explorari functionale;

– personalul din laboratoare si compartimente de analize medicale, de bacteriologie, parazitologie, inframicrobiologie, microbiologie, virusologie, imunologie, enzimologie, chimie sanitara, toxicologie, analize chimice, biologice, biochimice si citologice din cadrul directiilor de sanatate publica.

Spor de conditii periculoase, de 10% din salariul de baza:

– personalul din preventoriile de pneumoftiziologie;

– personalul care lucreaza cu animale de experienta care prezinta pericol de contaminare;

– personalul care deserveste crescatoriile si depozitele de animale de experienta si personalul care deserveste rampa de gunoi;

personalul care lucreaza in laboratoarele si compartimentele de tehnica dentara;

– personalul din laboratoarele de tratare si valorificare a namolurilor reziduale unde exista pericol de contaminare;

– personalul de cercetare din sectiile, laboratoarele, colectivele si nucleele de neuropsihomotori si neuromotori;

– personalul care lucreaza cu aparate de electroterapie ce produc radiatii electromagnetice;

– personalul din spalatorii, calcatorii si crematorii;

personalul sanitar care lucreaza permanent la dezinfectie, dezinsectie si deratizare;

– preotii;

Spor pentru conditii periculoase, de 7% din salariul de baza:

– personalul mediu sanitar de igiena din structurile care acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate, spitale, sanatorii si preventorii;

– personalul care lucreaza in compartimentele de infectii nozocomiale;

– personalul care lucreaza in laboratoare si compartimente de prevenire si combatere a bolilor transmisibile.

– personalul sanitar care lucreaza permanent la dezinfectie, dezinsectie si deratizare si personalul mediu sanitar de igiena din dispensarele medicale din cadrul directiei de sanatate publica.

Spor pentru conditii vatamatoare de 10% din salariul de baza pentru:

– liftieri;

– personalul care efectueaza activitatea manuala de vidare si umplere cu agenti frigorifici si termici a agregatelor si instalatiilor (freon, xilen, toluen, amoniac etc.);

– personalul care lucreaza cu namol sau hidrogen sulfurat;

– personalul din unitatile sanitare din reteaua Ministerului Apararii Nationale care lucreaza in locuri de munca aflate sub actiunea campurilor electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori de radiodifuziune, televiziune, emitatori pentru comunicatii, statie de radiolocatie, instalatii de curenti de inalta frecventa, statiile de radio de US si UUS, radioreleele in unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometrele si statiile de bruiaj;

– personalul care manipuleaza deseuri toxice;

Spor de conditii vatamatoare, de 7% din salariul de baza:

– personalul care lucreaza in compartimentele de arhiva;

– personalul care lucreaza in cadrul laboratoarelor de analize fizico-chimice si in statiile de clorinare, precum si personalul care recolteaza si manipuleaza probe de ape reziduale si namoluri;

– personalul care lucreaza la prepararea la locul de munca a vopselelor, baiturilor, grundurilor, emailurilor si lacurilor pe baza de nitroceluloza, rasini sintetice, miniu de plumb, gudron si alte substante toxice, precum si personalul care utilizeaza aceste substante prin pulverizare sau pensulare;

– muncitorii care lucreaza la repararea, intretinerea si incarcarea acumulatorilor electrici din plumb;

– personalul care lucreaza prin suflarea aparaturii de laborator la flacara (repararea si confectionarea de piese si aparate de laborator);

Spor de conditii de munca vatamatoare, de 5% din salariul de baza:

– personalul care lucreaza la aparatele de multiplicat: la xerox, orming, gestetner, rotaprint, piloris, heliograf;

– personalul care lucreaza permanent in activitatile frigorifice, in camere congelatoare unde temperatura este sub -10 grade C;

– personalul muncitor care lucreaza la exploatarea centralelor termice cu carbune, pacura, combustibil lichid usor, gaze naturale si alti combustibili;

Spor de pana la 85% din salariul de baza pentru conditii de munca deosebit de periculoase pentru:

– personalul din cadrul directiilor de sanatate publica și al Institutului Național de Sanatate Publica care participa efectiv in aplicarea masurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave cu potențial mare de extindere stabilite de Ministerul Sanatații;

– personalul sanitar care isi desfasoara activitatea in laboratoarele de microbiologie din cadrul directiilor de sanatate publica, care lucreaza teste HIV/SIDA;

– personalul incadrat in secții/compartimente pentru arși.

Spor pentru conditii de munca deosebit de periculoase, de 45 – 85% din salariul de baza, pentru:

– personalul care lucreaza la Spitalul Tichilesti – leprozerie;

– personalul care lucreaza la morgi, necropsii si in prosecturi din unitati sanitare, institutele de medicina legala si serviciile de medicina legala judetene;

– personalul din unitațile sanitare care participa efectiv in aplicarea masurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave cu potențial mare de extindere stabilite deMinisterul Sanatatii;

– personalul care lucreaza in unitati de pneumoftiziologie (spitale si sanatorii);

– personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din sectiile sau compartimentele cu paturi in care sunt ingrijiti bolnavi de SIDA si din laboratoarele ce deservesc aceste paturi;

Spor pentru conditii deosebit de periculoase, de 70% din salariul de baza, pentru:

– personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din structurile de primire a urgentelor – UPU-SMURD si UPU;

personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar de interventie din serviciile de ambulanta;

– personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de ATI si de terapie intensiva.

Spor pentru conditii deosebit de periculoase, de 45 – 70% din salariul de baza, pentru:

– personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectiile si compartimentele cu paturi din specialitatile psihiatrie si psihiatrie pediatrica/neuropsihiatrie infantila;

– muncitorii care asigura supravegherea bolnavilor psihici periculosi.

Spor pentru conditii deosebite de stres, risc sau incordare psihica foarte ridicata, de 25% din salariul de baza, pentru:

– personalul din unitatile de urgente neurovasculare/unitați de accidente vasculare cerebrale acute;

– personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de neurologie si neurochirurgie;

Spor pentru conditii deosebite de stres, risc sau incordare psihica foarte ridicata, de 15% din salariul de baza, pentru:

– personalul care lucreaza pe calculator cel putin 75% din programul normal de lucru;

– personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care asigura urgentele medico-chirurgicale de gradele 0 si 1 pana la restabilirea functiilor vitale ale pacientilor, incadrat in spitalele judetene si in spitalele de urgenta din centrele universitare, cu excepția personalului incadrat in structurile de primire urgența;

personalul de specialitate medico-sanitar din laboratoarele de angiografie;

