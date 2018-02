Deputatul Eugen Neata il va ancheta pe… directorul Serviciului de Protectie si Paza

Luni, 19 februarie 2018, in sedinta grupului parlamentar PSD, am fost propus pentru a face parte din Comisia parlamentara de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii directorului Serviciului de Protectie si Paza, domnul Pahontu Lucian-Silvan si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care exced cadrului legal de functionare.

Constituirea si componenta comisiei a fost votata marti, 20 februarie 2018 de plenul comun al Camerei Deputatilor si Senatului.

Aceasta a fost votata cu 225 de voturi pentru si 106 voturi impotriva.

Multumesc presedintelui Liviu Dragnea si colegilor pentru nominalizare si increderea acordata!

Voi trata aceasta responsabilitate cu profesionalism si corectitudine. Eugen Neata, deputat PSD de Valcea