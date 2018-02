Două persoane, reținute de procurorii DIICOT pentru fraude informatice 

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus reţinerea a inculpaților Viorel Preda și Ioan Neagu, acuzați de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, uz de fals în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată – mentioneaza gds.ro

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie – noiembrie 2015, inculpații au constituit pe raza municipiului Drăgăşani şi a comunelor limitrofe, un grup infracţional organizat în scopul săvârșirii infracţiunilor de fraudă informatică şi spălare de bani, grup la care au aderat mai multe persoane, al căror rol era acela de a deschide conturi bancare în Polonia şi România și pe care le-au pus la dispoziţia membrilor grupului, pentru a determina victimele infracţiunilor să vireze sumele de bani în aceste conturi.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că primul palier al grupului infracțional era format din autorii efectivi ai fraudelor care au utilizat conturile bancare deschise în străinătate pentru fraudarea victimelor şi ulterior au beneficiat de cota convenită din sumele de bani care le era remisă după ce sumele de bani erau transferate în România şi retrase.

Al doilea palier era format din inculpatul Preda Viorel şi alţi suspecți care s-au deplasat în străinătate, respectiv în Cehia şi Polonia şi au deschis, folosind acte de identitate falsificate emise de alte state pe care era aplicată fotografia acestora, conturi bancare pe care le-au pus la dispoziţia autorilor de fraude. De asemenea aceştia aveau şi rolul de a transfera sumele de bani prin sistemele de on line banking din aceste conturi în celelalte conturi ale grupării deschise în România.

Inculpatul Neagu Ioan Lucian împreună cu alte persoane au avut rolul de a racola membri pentru a deschide conturi bancare în România pe care le-au pus la dispoziţia membrilor grupului în vederea transferării sumelor de bani din conturile din străinătate şi ulterior a retragerii acestora.

”Modul de operare consta în postarea în mediul on line, pe diferite site-uri cu profil de comerţ în mediul virtual, oferte privind vânzarea unor bunuri, bunuri care în realitate nu le deţineau, solicitând preţuri sub preţul pieţii. În concret, victimele interesate de respectivele bunuri contactau membrii grupului la adresele de mail respective, purtând conversaţii în mediul on line, ocazie cu care pentru a îi induce în eroare precizau că tranzacţia de vânzare cumpărare a bunului respectiv va fi efectuată prin intermediul unui serviciu larg cunoscut în mediul on line pentru siguranţa tranzacţiilor.

Ulterior, după ce victimele urmare a corespondenţei electronice cu autorii erau interesate de cumpărarea bunului oferit, „ lansatorii” folosind adrese de poştă electronică create de către aceştia şi cu denumirea apropiată celor folosite de serviciul real, contactau victima la adresa de poştă electronică. În acest context, membrii grupului le comunicau, prin intermediul poştei electronice, pretinzând că mesajul este de la un serviciu real şi serios, o pagină cu însemnele şi cu conţinutul general al unei pagini reale, creată prin introducerea unor date informatice neadevărate, pagină care conţinea modalitatea de plată a bunului respectiv şi de livrare a acestuia către victimă precum şi asigurarea că tranzacţia este asigurată de serviciul menţionat”, au reținut procurorii DIICOT.

În momentul în care sumele de bani erau virate de către persoanele vătămate în conturile din străinătate, respectiv, Cehia, imediat suma era transferată, prin intermediul serviciilor de on line banking, în conturile din România, de unde ulterior era retrasă în cel mai scurt timp de către membrii grupului.

Prejudiciul estimat, în această fază a cercetărilor, este de aproximativ 350.000 de euro în dauna a cel putin 100 de victime, sumă de bani transferată şi ulterior retrasă prin conturile bancare controlate de către membrii grupului.