Primarul ecologist Mircia Gutau a inaugurat noul sediu al PER Valcea

Miercuri, 14 februarie, s-a desfasurat festivitatea prilejuita de inaugurarea sediului PER din Râmnicu Vâlcea. Alături de primarul ecologist Mircia Gutau, presedintele filialei Eusebiu Veteleanu și o parte din conducerea județeană, doamna Carmen Preda( Viceprimar) si domnul Valer Tudor (Vicepresedinte Consiliul Judetean), presedintele PER, Danut Popa, a răspuns întrebărilor presei despre problemele locale și actualitatea politică. Primarul municipiului a vorbit despre proiectele viitoare pentru oraș, printre care construirea unei piste de biciclete, soluționarea problemei privind gestiunea deșeurilor și intrarea in posesie a unei suprafețe de la Romsilva, urmând să se desfășoare acțiuni de împădurire.

Mai jos găsiți mesajul pe care l-a transmis presedintele PER, Danut Popa:

„As dori sa încep prin a saluta achiziția celor trei autobuze ecologice, Râmnicu Vâlcea devenind astfel primul municipiu din România unde au fost puse in funcționare astfel de autobuze pentru cetățeni. Il felicit pe domnul Primar Gutau pentru numeroasele măsuri implementate la nivel local, printre care reducerea taxelor și impozitelor, susținerea privind rezolvarea fenomenelor câinilor fără stăpân, colectarea gratuită a deșeurilor voluminoase și a echipamentelor electrice sau electronice, lucrări de amenajare a spațiului public sau reparații, ori modernizarea unor locuri de joacă etc. Nu as putea sa nu salut și Hotărârea îndrăzneața de sancțiune a celor care arunca ambalaje ori resturi menajere pe strada. Este o măsura curajoasa, dar foarte utilă. Sunt convins ca oamenii din municipiu nu sunt deranjați întrucât cred ca această Hotărâre este privită mai mult ca o măsura de prevenire, ținând cont ca vă doriți un oraș curat. Trebuie sa subliniez faptul ca o parte dintre aceste măsuri/ proiecte locale sunt promovate de către PER la nivel central și național, fapt pentru care, în numele conducerii doresc să felicit filiala PER Vâlcea pentru implicare și realizări. Sunt oameni muncitori, serioși si reprezintă echipa de suflet a primarului Gutau, învestit cu încredere de către votanți. In final, cred cu tărie ca județul VL se va transforma într-un județ verde, nu doar din punct de vedere politic, dar mai ales datorită proiectelor de viitor care vor fi împlementate de această echipă frumoasă. Încă o data ii felicit și le doresc succes mai departe!”