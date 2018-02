Presedintele Radulescu si parlamentarii PSD cauta solutii pentru salvarea carierei de calcar de la Bistrita

Implicare, unitate si echipa pentru judetul Valcea!

Impreuna cu presedintele Consiliului Judetean-presedinte PSD Valcea, Constantin Radulescu si colegii mei parlamentari: Daniela Otesanu, Cocos Vasile, Stefan Ovidiu Popa si Bogdan Matei, am invitat colegi deputati din Comisia pentru mediu si echilibru ecologic si Comisia pentru agricultura, silvicutura, industrie alimentara si servicii specifice, sa participe la o sedinta informala cu privire la modalitatea optima de finalizare a unui proiect legislativ, care sa modifice si completeze Ordonanta de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

Proiectul initiat are ca scop corectarea legislatiei, astfel incat, sa permita indreptarea unor erori administrative facute in anul 2004, ce pot conduce la blocarea activitatii societatilor comerciale de pe Platforma chimica.

Corectarea legislatiei ar reda speranta si perspectivele de functionare a economiei valcene si a Romaniei.

In anul 2004, 16 hectare din suprafata carierei de calcar Bistrita au fost incluse intr-o arie protejata. Aceasta suprafata fiind unica sursa de calcar ce poate fi exploatata si utilizata de societatile comerciale ce functioneaza pe platforma chimica.

Lipsa materiei prime ar conduce la oprirea activitatii in cariera si implicit la oprirea activitatii societatilor comerciale, ori a sectiilor care depind de sursa de calcar.

Pentru ca nu se poate desfasura o activitate miniera intr-un parc national, inclus si in reteaua Natura 2000, singura modalitate de a continua exploatarea in cariera este gasirea unei solutii de modificare a limitelor parcului national, neexistand variante alternative de exploatare a calcarului.

Inca din anul 2006, au fost facute numeroase demersuri pentru rezolvarea situatiei, la toate institutiile implicate, dar fara rezultat.

Asa cum se stie, initiativa pentru gasirea unei solutii legale a apartinut domnului presedinte al Consiliului Judetean, Constantin Radulescu, care a invitat toti parlamentarii judetului Valcea indiferent de coloratura politica la o dezbatere pe aceasta tema. Ulterior, a fost despusa o initiativa legislativa, semnata de catre palamentarii PSD si ALDE, pentru corectarea legislatiei astfel incat sa fie indreptata aceasta eroare.

Pe timpul dezbaterilor in comisiile parlamentare, a rezultat faptul ca forma propusa initial nu rezolva toate problemele si putea conduce la consecinte nu tocmai favorabile.

De aceea, am invitat in judetul nostru oameni cu expertiza in acest domeniu pentru a participa la o dezbatere in vederea gasirii celei mai bune forme de amendare a legii.

Am avut deosebita placere sa avem alaturi de noi, parlamentarii PSD Valcea, pe deputatul Simion Lucian, vicepresedinte al Comisiei pentru mediu si pe deputatul

Danut Pale, vicepresedinte al Comisiei pentru agricultura, persoane foarte bine pregatite, care cunosc domeniul, au expertiza necesara si sunt alaturi de noi in acest proiect.

La sedinta au mai participat presedintele Consiliului Judetean, reprezentanti ai S.C. Salrom, ai firmelor de pe platforma chimica Rm. Vâlcea si ai Sindicatelor precum si directorul Agentiei de Mediu.

In urma discutiilor purtate, cu totii, am inteles care sunt urmatori pasi pe care trebuie sa-i facem pentru a rezolva acesta problema, care nu este doar una locala, ci una nationala.

Le multumesc deputatilor Simion Lucian si Danut Pale pentru ca au dat curs invitatiei mele si s-au implicat in rezolvarea acestei probleme.

Sunt convins lucrurile se vor aseza pe fagasul normal, reparandu-se eroarea de acum mai bine de 10 ani, sustinand in acest mod industria valceana, fara a afecta natura.

Suntem o echipa unita care isi respecta promisiunile si construieste pentru valceni!

Constantin Radulescu, presedinte CJ Valcea