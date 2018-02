Un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din Râmnicu Vâlcea este cercetat, în stare de arest, după ce ar fi şantajat minore, folosindu-se de înregistrări video cu conţinut sexual explicit cu acestea, în momentul în care tinerele nu voiau să continue relaţia cu el.

Luni, 12 februarie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului Mândruţă Emil, în vârstă de 61 ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru săvârşirea infracțiunilor de pornografie infantilă, act sexual cu un minor și șantaj.

Articolul continua dupa recomandari

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna septembrie 2017, inculpatul a întreținut relații sexuale cu mai multe minore, din județul Vâlcea, pe care le-a convins să realizeze materiale pornografice cu conținut sexual explicit.

Ulterior, inculpatul Mândruţă Emil a folosit aceste fișiere foto și video ca mijloc de șantaj, în momentul în care minorele nu voiau să mai continue relația cu acesta”, se arată în referatul procurorilor vâlceni.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate patru telefoane mobile și cinci cartele SIM, un hard disk, un laptop și un pistol pentru care inculpatul nu a prezentat autorizație de deținere.

Ieri, Tribunalul Vâlcea a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

Mai jos, redăm fragmente din conversaţiile avute de bărbat (notat ME) cu una dintre fete:

ME: De ce nu mai faci tu poze sa mai pui si tu pe facebucelul (Facebook) ala al tau, ca sa mai iau si eu, sa mai pot si eu sa mai bag la mine in galerie! Mai fac cate un videoclip!

X: Daca vrei iti rimit pe whatsapp mai bine!

ME: Pai da, pe whatsapp sa mi le trimiti, normal ca pe whatsapp e cel mai bine! Daca ai altele facute!

X: Aha!

ME: Sau iti faci si mi le trimiti mie! Si in bluza aia de trening vazui ca iti sta bine!

X: Aia rosie!

ME: Si aia pe care ai avut-o in banca la scoala, ca te vazui si pe aplicatie intr-o bluza de trening, parca rosie, nu stiu, cu alb!

X: Aha, aha!

ME: Lucruri de alea mai stranse pe corp!

X: Poftim?

ME: Lucruri de alea stranse pe corp! Asa, unde se vad formele! In fustita, in colanti, ce vrei tu!

(discutia se intrerupe deoarece un client a venit la chioşc iar Mandruta Emil il serveste)

ME: Mama, ce de bani de un leu facui!

X: Poftim?

ME: Ce de bani de un leu facui!

X:(neinteligibil) cum eram imbracata?

ME: Chiar bine, iti statu chiar foarte bine, chiar imi placea! Adica te prinde culoarea aia!

X: Rosu?

ME:Aha! Si bleu-ul te-ar prinde!

ME: Bleu-ul, bleu

X:Care?

ME:Bleu-ul, bleu

X:A!

ME:Ca cerul, ca cerul asa! Rosu cu alb, bleu-ul cu alb. Albul (neinteligibil). Faţa alba!

X:Da!

ME:Ahaaa! Mi-e dor de buzele tale! Sa ti le sug eu! Vreau sa te rosesc ca racul! M-auzisi?

X: Aha!”);

Sursa: http://observator.tv/eveniment/batran-valcea-actor-de-filme-deocheate-cu-minore-241657.html