Deputatul PSD, Eugen Neata: ”Vom continua să respectăm angajamentele asumate prin programul de guvernare și în 2018”

In sedinta grupurilor parlamentare reunite, am discutat despre continuarea masurilor din programul de guvernare si despre ce si-a propus Guvernul in perioada urmatoare.

Obiectivul nostru consta in fundamentarea unei cresteri economice inteligente, sustenabile si incluzive, consolidarea unui stat puternic, a unei societati echilibrate, cu o clasa de mijloc extinsa.

In 2017 ne-am respectat angajamentele fata de cei care ne-au votat si au avut incredere in programul de guvernare propus.

Guvernarea PSD si ALDE a adus crestere economica si bunastare in randul cetatenilor. Cresterea economica din 2017, de aproximativ 7%, este o dovada vie in acest sens.

In anul 2018 vom continua sa respectam angajamentele:

•dorim consolidarea unor finante publice sanatoase;

•continuam strategia de crestere a veniturilor, astfel incat sa aducem cat mai multi romani in clasa de mijloc;

•vom miza pe cresterea investitiilor, atat cele finantate din buget sau prin accelerarea absorbtiei de fonduri europene, cat si prin stimularea investitiilor private. Consolidarea macroeconomica se va putea realiza printr-o combinatie de politici fiscal-bugetar-monetare astfel incat, pe fondul pastrarii echilibrelor macroeconomice, sa putem creste nivelul de bunastare al romanilor;

•stoparea abuzurilor facute de institutiile statului impotriva cetatenilor si aducerea acestora la munca in folosul oamenilor.

In domeniul sanatatii, Guvernul sustine construirea a 8 spitale regionale, dotate cu echipamente de ultima generatie si a unui spital republican, in Bucuresti.

Se va asigura finantarea investitiilor in modernizarea spitalelor judetene si a ambulatoriilor de specialitate, pentru a asigura conditii optime actului medical si pentru a asigura accesul oamenilor la servicii de sanatate la ei in judet.

Ca obiectiv prioritar este dotarea localitatilor cu ambulante, in vederea asigurarii transportului pacientilor in conditii optime la unitatile medicale (program ce va asigura prezenta unei ambulante in fiecare comuna), iar prin pachetul de salarizare motivant pentru personalul medical vom reusi sa oprim exodul medicilor.

Un alt pilon principal al modelului de dezvoltare il reprezintacresterea potentialului economiei. Numai astfel vom putea indeplini regulile fiscale la care ne-am angajat si stimularea crearii de locuri de munca.

Romania trebuie sa investeasca masiv în infrastructura si in fabrici noi. Nu mai putem doar sa vindem ce produc altii. Statul poate juca un rol important, prin Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, prin schemele de ajutor propuse si prin investitii in toate domeniile.

Romania are sansa de a crea mai multe locuri de munca si de a aduce mai multe resurse la bugetul de stat prin promovarea unei strategii integrate de dezvoltare a turismului. Avem suficiente monumente de importanta istorica si religioasă si suficiente frumuseti naturale pentru a creste semnificativ numarul de turisti straini care viziteaza anual tara noastra.

Impreuna cu presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu si colegii mei parlamentari vom sustine proiecte pentru a atrage cat mai multe fonduri necesare dezvoltarii judetului Valcea.

Voi continua sa sustin toate aceste masuri care sunt benefice oamenilor si am incredere ca noul Guvern va realiza proiectele propuse pentru anul 2018!

Activitatea mea parlamentara va fi una in slujba cetatenilor si in interesul acestora!

Eugen NEAȚĂ-Deputat PSD Vâlcea