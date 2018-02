Când talentul își dă mâna cu performanța: La doar 9 ani, Sibylla Maya Albulescu-Nastase știe deja ce înseamnă excelența!

Când talentul își dă mâna cu performanța:

La doar 9 ani, Sibylla Maya Albulescu-Nastase știe deja ce înseamnă excelența!

La doar 9 ani, eleva Liceului de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea, Sibylla Maya Albulescu-Nastase, face furori la nivel national! Eleva din clasa a III-a a reusit, prin talent si vocea sa unica, sa impresioneze numeroase jurii ale unor prestigioase concursuri nationale. Sibylla Maya, de la Liceul de Arte „Victor Giuleanu”, a reprezentat cu succes orasul Ramnicu Valcea, obtinand rezultate extraordinare pentru varsta ei.

In prezent, Sibylla Maya Albulescu-Nastase, este eleva marei artiste lirică și profesoară, SILVIA VOINEA. Soprana a rămas profund impresionata de calitatile Sibyllei spunând ca are in gât diamante și aripi poleite cu aur. Silvia Voinea este convinsa ca eleva Liceului de Arte din Ramnicu Valcea va ajunge sa cante pe scenele marilor opera din intreaga lume!

Iata cateva dintre concursurile si evenimentele la care a participat talentata Sibylla Maya:

Concursul naţional de canto clasic „Revelaţia vocilor” din Bucureşti, 25 martie 2017, premiul I.

Gala organizată la Palatul Şuţu din Bucureşti, unde Sibylla Maya Albulescu-Nastase a interpretat aria din opera La Boheme de G. Puccini „O mio babbino carro”.

„Serată muzicală la Conacul Bălceștilor” – 30 iunie 2017 (sarbatoarea a 198 de ani de la naşterea marelui patriot, Nicolae Bălcescu).

Festivalul „UN TALENT ÎNNĂSCUT” , Râmnicu Vâlcea.

Festivalul Tinere talente, ediţia a 6-a, la Filarmonica Piteşti.

„FEERIE DE IARNĂ” – Concert extraordinar de Crăciun

Orchestra simfonică a filarmonicii “Ion Dumitrescu” din Ramnicu Valcea, Dirijor: ILARION IONESCU GALATI.

Eleva Sibylla Maya Albulescu-Nastase a fost invitata la acest concert de profesoara Meda Stanciu, manager interimar al filarmonicii, o sustinatoare ferventa a tinerelor talente.

Figură proeminentă a școlii interpretative românești, Ilarion Ionescu-Galați este denumit și „dirijorul pictor”, „Omul-orchestră”, iar auzul său absolut a devenit proverbial. Acesta a fost impresionat de vocea Sibyllei Maya Albulescu-Nastase – singura eleva din istoria Liceului „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea care a cântat la Filarmonica la o vârsta așa frageda!