Andrei Gheorghiu, presedinte USR, slujeste interesele strainilor la Ramnicu Valcea

Tanarul si nelinistitul presedinte al USR Valcea, Andrei Gheorghiu, a sarit la gatul primarului Mircia Gutau printr-un comunicat de presa, care se doreste a fi exploziv, in fond – un mare fas! Cand nimic nu ai a spune, insiri cuvinte goale pe hartie. Dar ce a facut acest tanar in viata lui, ce realizari a avut, cine este el, ce-l recomanda sa dea lectii de buget, de administratie publica locala?! Un fel de argat al polonezului Witold Urbanowski de la Uzinele Sodice Govora, pe care-l asculta orbeste si caruia ii urmeaza directivele economice si, probabil, politice. Noi stim cine este acest Urbanowski, l-am descris in nenumarate randuri, i-am devoalat intentiile privitoare la Platforma Industriala Sud a Municipiului Ramnicu Valcea. Ne intrebam, nu dam cu parul: aceste interventii politice ale imberbului Andrei Gheorghiu sunt cinstite sau sunt forme de presiune asupra primarului Mircia Gutau din partea polonezilor de la CIECH care-si doresc anumite lucruri de la Primaria Ramnicu Valcea?! Cum ar fi – sa plateasca taxe si impozite mai mici! Ne intrebam si noi. Ii admiram sincer zelul revolutionar junelui userist Gheorghiu, dar il intrebam legitim: Musiu, unde erai tu cand conducerea CIECH – angajatorul tau – isi batea joc de colegii tai care au intrat in greva foamei anul trecut pentru ca nu li s-au respectat drepturile elementare prevazute in contractul colectiv de munca?! De ce nu ai luat si atunci atitudine, de ce? Atunci ai facut ciocul mic.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ – Andrei Gheorghiu

Economist / Agent de vânzări – Ciech Spolka Skcyjna Varșovia, Râmnicu Vâlcea, 2016-prezent

– Economist – Societatea CET Govora SA, Râmnicu Vâlcea, 2012-2016

– Societatea CET Govora SA, Râmnicu Vâlcea, 2012-2016 Deputy manager – Chasewood Park Residential Estate Ltd, Londra, 2010-2012

– Chasewood Park Residential Estate Ltd, Londra, 2010-2012 Programator producție – ColArt Fine Art & Graphics Ltd, Harrow and Wealdstone, Marea Britanie, 2010

– ColArt Fine Art & Graphics Ltd, Harrow and Wealdstone, Marea Britanie, 2010 Consilier imobiliar – Colaborări cu mai multe societăți din domeniul imobiliar, București, 2005-2009