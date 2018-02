Fiul lui Roibu de la Oltchim a construit in Bucuresti blocuri de zeci de milioane de euro! Mostenire de la matusa Tamara?! 

Alexandru Călin Roibu, 37 de ani, a construit mai multe blocuri in Bucuresti. Acesta este fiul fostului director al combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea, Con­stan­tin Roibu, omul care a condus timp de peste 20 de ani una dintre cele mai mari capacităţi industriale din Româ­nia, combinatul chimic Oltchim. Proiectul New Times Residence, situat exact în spatele an­sam­blului de birouri Timpuri Noi Square, ridicat de Vastint, are în total 171 de apar­tamente în cele două imobile, ceea duce pro­iectul la o valoare de circa 26 de milioane de euro, potrivit estimărilor ZF.ro. Un imobil colectiv de locuinţe cu regimul de înălţime două subsoluri, parter, nouă etaje şi etaj tehnic s-a ridicat pe Bulevardul Nerva Traian, la numărul 25B. Beneficiarul investiţiei este societatea „Spaţiu Comercial Vitan”, cu sediul in Ramnicu Valcea, strada Uzinei, nr. 71, etaj I, camera 7 (actionari: Alexandru Clin Roibu si oamenii de afaceri Cojoc) obiectivul fiind proiectat de Janus Project. Lucrările de realizare a imobilului au fost efectuate de Trust Constructor. Termenul de execuţie a lucrărilor: 24 de luni, data începerii construcţiei fiind 31 august 2015, iar data finalizării – 30 august 2017. Acesta nu este primul proiect de locuinţe ridicat de Alexandru Roibu, el fiind şi dez­vol­tatorul unui alt bloc în apropierea celui aflat acum în şantier, Mircea Vodă 39, vândut complet, „un proiect rezidenţial premium“, după cum se arată în descrierea de pe site-ul New Times Residence. Imobilul de pe bulevardul Mircea Vodă din Bucureşti are 26 de apartamente de două şi trei camere, iar preţurile de vânzare publicate pe site-ul imopedia.ro, care promovează proiectul, sunt între 87.400 de euro şi 137.000 de euro. Preţurile apartamentelor din blocurile de la Timpuri Noi sunt cuprinse între 75.000 de euro pentru un studio şi 240.000 de euro, cât costă unul dintre cele mai scumpe apartamente cu patru camere. Astfel, preţul mediu al unei locuinţe este de circa 157.000 de euro. La un total de 171 de locuinţe, rezultă că aparta­mentele celor două proiecte valorează în total peste 26 mil. euro, potrivit calculelor ZF.ro Indicatorii urbanistici propuși sunt: P.O.T = 70%, C.U.T = 3, H = P+11E+etaj tehnic. Terenul se înscrie în zona M2 subzonă mixtă cu clădiri ce au un regim de construire continuu și discontinuu, POT=70%, CUT=3, H=P+14E cu accente înalte. Potrivit proiectului, spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon și un arbore la 100 de metri. În documentația aprobată de consilierii locali de la Primaria Sectorului 3, ca beneficiarul al acestui proiect imobiliar apare societatea SC SPAȚIU COMERCIAL VITAN SRL (înregistrată în Râmnicu Vâlcea). Potrivit datelor publicate pe Ministerul Finanțelor Publice, societatea înființată în 2012 se ocupă de închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, iar in anul 2016 a avut cifra de afaceri ZERO (?!). În punctul de vedere al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului se arată că pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la aceste două PUD-uri. Ne bucuram ca un valcean de-al nostru construieste blocuri de zeci de milioane de euro in Bucuresti, dar totusi: De unde provin acesti bani?! Tiberiu Pirnau