Staţiunea Baile Olanesti putea ajunge o ruină daca izvoarele minerale nu erau concesionate de SC Olăneşti Riviera SA 

Lavinia Şandru, sotia penalului Darius Valcov, incearca sa distraga atentia opiniei publice de la infractiunile sotului sau care va ajunge in curand la inchisoare! Aceasta promovează o petiţie online pentru… stoparea privatizării apelor minerale din România. Subiectul este unul cat se poate de stupid, avand in vedere ca nu s-a pus vreodata problema privatizarii apelor minerale, deoarece Constitutia Romaniei prevede clar INTERZICEREA acestui lucru. Lavinia Şandru sustine, chipurile, o petiţie online publicată la începutul lunii februarie, iniţiativa asumată de Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR).

Ministrul Economiei: Nu exista intentie de privatizare a apelor minerale

Ministerul Economiei, Dănuţ Andruşcă, a reacţionat la petiţie, potrivit adevarul.ro, cu un comunicat în care susţine că nu există nici o intenţie de privatizare a Societăţii Naţionale a Apelor Minerale: „Va rămâne companie cu capital integral de stat şi va avea un rol definitoriu în exploatarea sustenabilă a apelor minerale, ca resurse naturale strategice. Resping cu fermitate această ipoteză. Apele minerale sunt o resursă strategică a României şi, ca ministru al Economiei, voi folosi toate pârghiile legale pentru a pune cât mai mult în valoare acest sector şi a reda Societăţii Naţionale a Apelor Minerale rolul pe care îl merită. Conform Programului de guvernare, Guvernul României, prin Ministerul Economiei, şi-a asumat protejarea resurselor naturale şi exploatarea lor în condiţii sustenabile, inclusiv prin intermediul SNAM, ca societate cu capital integral de stat”, se arată în comunicatul amintit. Ministrul Economiei şi Alexandru Cumpănaşu, preşedintele CNMR, s-au întânit în urmă cu două zile. În urma întâlnirii, Cumpănaşu a declarat: „Angajamentul ferm al domnului ministru în cadrul întâlnirii mă determină să consider că SNAM nu se va privatiza, ci va rămâne în totalitate a statului român şi a românilor.”

Vâlcea este recunoscută drept capitala turismului balnear din România. Staţiunile Călimăneşti – Căciulata, Băile Olăneşti şi Băile Govora sunt cunoscute de mii de ani pentru beneficiile izvoarelor minerale şi a apelor termale.

Concesiunea SC Olăneşti Riviera SA este un act legal

SC Olăneşti Riviera SA, firma care a concesionat izvoarele pe 20 de ani (până în 2022), plăteşte Agenţiei Naţionale pentru Resursele Minerale o redevenţă de 4% din valoarea apei consumate, plus încă o taxă semnificativa anual. În schimb, este obligată să analizele apele lunar, trimestrial şi să facă cercetare în fiecare an pe partea de indicatori fizico-chimici şi microbiologici. În ceea ce priveşte indicaţiile terapeutice, cercetarea se face o dată la trei ani, cu Institutul de Balneologie. Acesta aprobă sau nu dreptul ca apa să fie folosită pentru indicaţii terapeutice medicale. Concesiunea SC Olăneşti Riviera SA este un act legal şi la toate controalele făcut timp de atâţia ani s-a constatat că obligaţiile asumate au fost respectate de concesionari.

Recunoscute pe plan mondial, „Izvoarele de aur” cum au fost supranumite apele minerale de la Olăneşti, sunt recomandate pentru efectele curative în cazul bolilor gastro-duodenale, hepatice, renale şi al alergiilor de orice fel. Cel mai cunoscut şi medaliat este izvorul numărul 24. Izvoarele 7 „Cristal” şi 15 „Imperial” înving alergiile de orice fel. La Olăneşti există peste 35 de surse hidrominerale: izvoare naturale şi surse de apă rezultate în urma unor lucrări de foraj şi miniere – puţuri şi galerii.

Firma concesionară este obligată să protejeze izvoarele şi să-şi plătească taxa pe activitatea de exploatare şi redevenţă. Reprezentanţii ANMR spun ca: „Agenţia nu are o responsabilitate cu privire la modul cum un titular de licenţă îşi administrează resursele. ”

Staţiunea Baile Olanesti putea ajunge o ruină

Într-un interviu dat ziarului Ziarul de Vâlcea, la întrebarea „Ce se întâmpla dacă la licitaţia din anul 2001 societatea Olăneşti SA era cumpărată de un alt investitor?, directorul ec. Liliana Uţă a declarat: „Ajungea ca la Borsec, în paragină. În alte staţiuni, izvoarele nu au avut cine să le concesioneze şi au rămas în grija administraţiilor locale, care nu au avut bani pentru întreţineri şi modernizări. Parcă la Buziaş s-a mai întâmplat acest lucru. Tot investitorul privat are capacitatea financiară să facă aceste modernizări. Concesionarea nu s-a făcut numai la Olăneşti, aceasta s-a făcut în toate staţiunile din ţară pe toate resursele naturale, inclusiv nămol şi sare”.

Cheltuieli importante pentru intretinerea izvoarelor

In ceea ce priveşte cheltuielile societăţii cu cercetarea, dezvoltarea şi cu obţinerea aprobărilor legale în privinţa izvoarelor, Liliana Uta a declarat: „În fiecare an, costurile cu cercetarea, investiţiile şi dezvoltarea sunt tot mai mari. Din fiecare an, noi am cheltuit din ce în ce mai mult pentru analize şi studii. Analizele se fac lunar, trimestrial şi la fiecare an facem cercetare pe parte de indicatori fizico-chimici şi microbiologici, iar indicaţiile terapeutice, din trei în trei ani, cu Institutul de Balneologie. Acest institut este forul nostru tutelar pentru că el este cel care ne acordă dreptul să ne folosim pentru indicaţii terapeutice medicale. Nu sunt ape obişnuite, precum sunt la fântână. Vine institutul şi recoltează probe, pe bază de contracte. Facem şi studii. În ultimii ani, am făcut trei astfel de studii complexe, care au fost puse în evidenţă la congresele având ca temă partea de recuperare. Studiile se fac pe zăcământ, pe fiecare izvor în parte. Studiile acestea se plătesc în baza unui contract, se fac cercetări pe o perioadă de un an, se urmăreşte evoluţia, stabilitatea în zonă, compoziţia, după care se întocmeşte un raport. Acest raport ajunge la medici, iar medicii ştiu ce să facă cu raportul în cauză”.

