Cine este de fapt valceanca Roxana, concurenta nou intrata in echipa Razboinicilor de la Exatlon? Uite ce face in viata de zi cu zi 

Roxana a intrat in competitie din emisiunea de sambata trecuta si in scurta prezentare pe care a facut-o a precizat ca a jucat handbal de performanta timp de 12 ani.

„Sunt pregatita. Forta am, viteza am, rezistenta, indemanare si precizie. Cred ca am indemanare. Am jucat handbal de performanta„, a declarat Roxana, noua concurenta din echipa Razboinicilor de la Exatlon

Apoi, Roxana i-a mai facut o marturisire lui Cosmin Cernat, prezentatorul de la Exatlon. “Am jucat la Ramnicu Valcea, iar in 2000 ne-am si intalnit la un campionat. Am un autograf de la tine”, i-a spus tanara lui Cosmin Cernat, care in acea perioada era comentator sportiv.