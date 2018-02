Dedesubturile Legii salarizării. Remus Borza: Nu sunt un fan al Olguței, dar sunt pragmatic 

Este mult populism, multă demagogie și multă ipocrizie în discursul tuturor, dar în special al sindicatelor și al unor formatori de opinie din presă.

Plecăm de la niște realități (cifrele niciodată nu mint): în ultimii doi ani de zile, cheltuielile bugetare au crescut alarmant de mult. Anul ăsta, în 2018, avem angajate cheltuieli publice de 314 miliarde de lei. Anul trecut, au fost de 276 de miliarde de lei. În 2016, au fost de 238 de miliarde de lei. Deci iată în doi ani cum a crescut acest indicator bugetar.

Cheltuielile de personal în 2018 sunt în sumă de 81 de miliarde de lei, anul trecut erau de 69 de miliarde de lei, iar în 2016 am avut 57 de miliarde de lei. La o matematică simplă, pe care o învățăm cu toții – și deontologii, și sindicaliștii – încă din clasa I, vedem că diferențele de la an la an sunt de fix 12 miliarde de lei – cu plus, nu cu minus!

