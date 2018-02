PSD DEZVOLTA VALCEA.

COMUNA PAUSESTI OTASAU primeste fonduri guvernamentale!

Vesti bune la început de an! Astăzi a fost semnat contractul de execuție lucrări care va duce la modernizarea drumului comunal 126 Pausesti-Băile-Govora ! Acest drum este unica legătura între stațiunea balneară Govora și cele doua mănăstiri- Dintr-un Lemn și Surpatele, din comuna Frincesti! Mâine voi emite ordinul de începere pentru seviciile de proiectare iar lucrările propriu-zise vor începe undeva in jurul sărbătorilor pascale, urmând a fi finalizate la sfârșitul acestui an! Finanțarea este asigurata prin Programul Național de Dezvoltare Locala, etapa a doua, valoarea estimată a fost de 1.035.000 lei, iar in urma licitației online, la care au participat patru operatori economici, valoarea la care se va reabilita acest drum, este de 914.943 lei. – a spus Catalin Avan, primarul liberal al comunei Pausesti Otasau.

Constantin Radulescu, presedinte Consiliul Judetean Valcea, a declarat cu acest prilej: Iata ca GUVERNUL PSD raspunde prompt si echitabil solicitarilor fiecarei localitati indiferent de coloratura politica!

