Primele autobuze urbane ecologice din Romania au fost puse în funcţiune la Ramnicu Valcea

Primele autobuze ecologice pentru transport public au fost deja puse în funcţiune în Râmnicu Vâlcea, în urma unei investiţii de aproape 300.000 euro. Vehiculele au o autonomie de 200-300 km, sunt Euro 6 şi au o capacitate de 16 locuri pe scaune si 20 în picioare.

Societatea de transport public local a Primăriei Râmnicu Vâlcea – ETA SA – a primit trei autobuze cu podea joasă pe gaz natural comprimat (CNG), contractate în urma licitaţiei realizate în luna mai 2017, devenind astfel primul operator de transport public urban din România care are în dotare astfel de autobuze ecologice. Autobuzele IVECO au costat 1.430.000 lei (cca. 100.000 Euro fiecare) şi au fost achiziţionate din fonduri proprii. Ele sunt propulsate exclusiv pe CNG şi au o autonomie de 200-300 km, suficient pentru a putea realiza programul de transport zilnic înainte de a trebui realimentate. Suplimentar faţă de economiile realizate în principal datorită carburantului mai ieftin, vehiculele îndeplinesc standardul de poluare EURO 6 şi pot reduce şi poluarea cu particule fine (cu peste 95%), emisiile cu efect de seră, şi pot diminua poluarea fonică, îmbunătăţind semnificativ calitatea vieţii locuitorilor municipiului, fie ei călători sau doar pietoni. Cu o capacitate de 16 locuri pe scaune si 20 în picioare, autobuzele au toate caracteristicile de confort modern specifice clasei lor, printre care: podea joasă pentru acces facil, climatizare, suspensii pneumatice pe ambele axe.

În acest moment, formalităţile de omologare la RAR şi cele legate de înmatriculare s-au încheiat. Se lucrează la montarea pe aceste autobuze a echipamentelor necesare funcţionării sistemului de e-ticketing, urmând ca maşinile să fie introduse în programul de transport al ETA S.A. Primele rute pe care vor circula aceste autobuze vor fi traseul 5 şi traseul B, adică rute pe care a crescut în ultimul timp foarte mult cererea de transport. Prin introducerea în circulaţie a acestor autobuze, amprenta de carbon se va reduce cu cca 16% faţă de autobuzele anterioare, adică cu 9,6 tone CO2 la fiecare 100.000 km. Diferenţa plătită în plus la preţul de achiziţie, comparativ cu un autobuz cu motor diesel este de 5.000 de euro, suma care se poate amortiza în aproximativ un an şi jumătate, la un rulaj lunar de 5.000 km, doar din preţul mai mic al combustibilului. În plus, se realizează economii şi la întreţinere, pentru că motorul pe gaz are la bază motorul pe benzină, care este mai uşor şi mai ieftin de întreţinut decât unul diesel (-10%). Una dintre strategiile europene pentru sectorul de transport este de a înlocui gradual carburanţii din produse petroliere cu combustibilii alternativi. Documentele instituţiilor europene, şi mai ales, Directiva DAFI, transpusă recent în legislaţia naţională, poziţionează CNG între opţiunile de carburanţi alternativi care vor înlocui, în timp,carburanţii din produse petroliere şi care vor contribui alături de celelalte surse de energie alternative, la reducerea efectului de seră cauzat de emisiile de dioxid de carbon.

Conform directorului general ETA (companie beneficiară a celor 3 vehicule), Andi-Ştefan Davidescu, această achiziţie reprezintă doar prima fază a unui program mai amplu de înnoire a flotei cu autobuze pe CNG, plan ce are în vedere investiţii de cca. 10 milioane de Euro, accesând fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014—2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 – reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

În România Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizeaza implementarea a 9 statii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat ( CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele ( INEA ) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.