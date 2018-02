”România se ridică in picioare pentru asistență socială”

Colegiul National al Asistentilor Sociali din România (CNASR) prin Sucursala Teritoriala Valcea, are deosebita plăcere de a vă invita să participați la evenimentul metaforic intitulat ”România se ridică in picioare pentru asistență socială” care are loc pe data de 14 februarie 2018, între orele 12,00-14,00 la Consiliul Județean Valcea, Sala Mare de Festivități.

Scopul acestui eveniment este de a valoriza profesia de asistent social, de a informa cu privire la reglementările legislative pentru buna functionare a Compartimentelor de Asistență Socială, de a dezvolta noi servicii sociale în comunitate cât și de a atrage atenția asupra nevoii de a angaja sau de a contracta asistenți sociali în cadrul serviciilor sociale, mai ales în mediu rural unde problemele sociale sunt tot mai multe.

La această conferință participă președintele Colegiului Național al Asistenților Sociali domnul Buzducea Doru, vicepreședinții Cristian Roșu și Ioan Durnescu, precum și secretarul executiv doamna Diana Cristea, asistenți sociali și primari din județul Vâlcea, reprezentanți ai instituțiilor publice locale și județene care au în subordine servicii de asistență socială, ONG-uri, mass-media etc.

Invitați de onoare: dl Marin Florian – Prefect Judetul Valcea, dl. Constantin Radulescu – Președinte Consiliul Judetean Valcea, dna Virginia Fulgescu – Director Executiv Direcția de Protecție Socială Rm. Vâlcea, dl. Florea Marian – Președinte Asociația Administratorilor Publici din România.

Campania CNASR s-a desfășurat deja în alte 18 județe. Pentru detalii suplimentare, vă rog să mă contactați la numărul de telefon 07 35558607.

Cu stimă,

Andreea Dumitrașcu – Președinte CNASR Vâlcea