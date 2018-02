Cu S.C.Trustul 3 Constructii S.A. Ramnicu Valcea va permiteti luxul de a visa orice fel de constructie! 

S.C.Trustul 3 Constructii S.A. a luat fiinta in anul 1992. Societatea are sediul in Rm Valcea str. Dacia, Nr. 4 , Bl 115. Et 3, Jud. Valcea, cu un capital social subscris si varsat de 122990 lei, suntem acolo unde trebuie sa fim, la dispozitia oamenilor prin tot ce facem.

Aprecierea clientilor si partenerilor nostri este obiectivul pe care il atingem in fiecare an, tinem pasul cu evolutia tehnologiei in constructii, oferim solutii de inalta clasa profesionala. Despre clientii nostri satisfacuti, imaginile imobilelor aferente va rugam accesati sectiunea Portofoliu. Astazi desfasuram o larga gama de lucrari de Constructii Civile si Industriale, oferim clientilor nostri solutii complete, suntem la dispozitia partenerilor prin predarea la cheie a lucrarilor. Astfel, construim si amenajam pornind de la zero, la momentul finalizarii obiectivul construit fiind in conditii optime de utilizare.

Baza materiala de care dispunem faciliteaza terminarea lucrarilor intr-un timp scurt, parcul nostru tehnologic fiind pe masura exigentelor pietei. Producem beton chiar si in perioada rece, dispunem de tot echipamentul necesar pentru a finaliza lucrarisi proiecte mari.

Veniti cu lucrarile si proiectele dumneavoastra, iar noi le ducem la bun sfarsit. Permiteti-va luxul de a visa orice fel de constructie. Oricat de complexa ar fi o lucrare, noi nu ne dam inapoi. Asteptam cu nerabdare sa facem fata oricarei provocari

