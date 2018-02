Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Ramnicu Valcea trebuie sa se mute URGENT in alt spatiu! ARACIP si ISU nu au mai autorizat cladirea actuala!

Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Ramnicu Valcea, institutie de prestigiu a invatamantului valcean, trebuie sa se mute URGENT in alt spatiu deoarece acualul imobil nu mai este autorizat de Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Valcea. Situatia este cunoscuta de mai multi ani de Primaria Ramnicu Valcea, Inspectoratul Scolar Judetean si Ministerul Educatiei si Cercetarii. Este strigator la cer ca o scoala cu peste 400 de elevi si aproape 50 de profesori sa functioneze intr-o cladire veche si improprie din punctul de vedere al desfasurarii activitatilor didactice specifice unui liceu de arta! In acest timp, cele cateva zeci de elevi de la Liceul Mecanic Henri Coanda din Ramnicu Valcea se lafaie intr-un spatiu enorm! Tocmai de aceea, decizia Primariei Ramnicului si a Inspectoratului Scolar, de mutare a Liceului de Arte in spatiile ocupate acum de Liceul Mecanic, este una potrivita, legala si corecta din toate punctele de vedere! Cea care s-a zbatut cel mai mult pentru mutarea liceului si a trimis mai multe rapoarte catre toate institutiile abilitate este profesoara Laura Stanca (foto), fosta directoare a Liceului de Arte, iar demersurile sale au fost continuate, asa cum era normal si legal, de catre actuala directoare Annemarie Keresztely. Aceasta este situatia actuala si adevarul gol-golut! Autorul acestui articol are doi copii care urmeaza cursurile liceului si cunoaste foarte bine conditiile IMPROPRII in care-si desfasoara activitatea profesorii si elevii de la scoala respectiva! Asa ca discutiile privitoare la faptul ca anumiti profesori nu ar dori sa se mute (ii numeri pe degetele de la o mana – unii dintre ei pensionari deja!) sunt ilare si absurde!

Tiberiu Pirnau

ARACIP este o instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării – atributii: evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie; autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Foto: Gazeta Valceana