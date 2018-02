Explicatii ale Romprest Energy cu privire la modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare prestate pe raza municipiului Ramnicu Valcea

Comunicat de presa

Referitor la unele date vehiculate cu titlu de adevar in sedinta consiliului local si preluate in semn de fatalitate de unele mijloace din mass media locala, privind solicitarea Romprest Energy de modificare incepand cu 01.01.2018 a tarifelor serviciilor de salubrizare prestate pe raza Municipiului Ramnicu Valcea, suntem in masura sa facem urmatoarele precizari:

Pentru a spulbera anumite informatii eronate vehiculate in dorinta de a provoca senzationalul atat in sedinta consiliului local de catre cat si in unele publicatii valcene, subliniem faptul ca Romprest Energy nu a inclus niciodata in tarifele aplicate utilizatorilor costurile legate de transportul deseurilor la Bucuresti. Prin urmare acest lucru nu are implicatii in majorarea de tarif. Romprest Energy a facturat aceste cheltuieli catre Primaria Rm. Valcea, considerandu-le ca fiind cheltuieli suplimentare, dar institutia le-a refuzat motivand ca nu fac obiectul contractului dintre parti.

Referitor la modificarile de tarif, solicitate cu respectarea prevederilor legale si contractuale de catre Romprest Energy de-a lungul derularii contractului de delegare incheiat cu Mun. Ramnicu Valcea, precizam ca timp de mai bine de un an si jumatate de la semnarea acestui contract de delegare 26.06.2015 (cu toate ca mare parte din indicatorii care au stat la baza fundamentarii preturilor s-au modificat in perioada respectiva), a mentinut aceleasi tarife pana in ianuarie 2017.

In calitate de unic operator si prestator al serviciului de salubrizare incredintat prin contract urmare a unei licitatii organizata de Primaria Valcea, Romprest Energy si-a desfasurat activitatea fara a se face rabat asupra calitatii sau cantitatii serviciilor prestate utilizatorilor din municipiu, cu toate ca in acest interval au existat doua majorari ale salariului minim pe economie, respectiv la 01.07.2015 – de la 975 lei la 1050 lei si la 01.05.2016 – de la 1050 lei la 1250 lei.

Romprest Energy a solicitat din luna iulie 2016 se se aprobe modificarea de tarife cu respectarea tuturor prevederilor legale, insa prima modificare de tarife a fost obtinuta abia in luna decembrie a anului 2016 cu aplicare de la 01.01.2017.

In ceea ce priveste cea de-a doua modificare de tarife, din 01.02.2017, baza legala a modificarii acestora, a fost reprezentata de OUG nr. 196/2005 si Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 2413/2016 (instituirea taxei pentru Fondul de Mediu incepand cu 01.01.2017) precum si de H.G. nr.1/2017 (majorarea salariului minim pe economie de la 01.02.2017 – de la 1250 lei la 1450 lei).

A treia modificare de tarife a fost reprezentata de retragerea taxei pentru Fondul de Mediu, dar si de modificare unor preturi ale furnizorilor de produse si servicii ai societatii, iar modificarea a fost facuta de data aceasta, in sensul scaderii tarifelor de salubrizare.

A patra modificare de tarife a fost generata de majorarea salariului minim pe economie, incepand cu 01.01.2018, de la 1450 lei la 1900 de lei, precum si prevederile OUG 79/2017, privind modificarile Codului Fiscal. Modificarea salariului minim pe economie, modificarile din Codul Fiscal, precum si alti factori interni/externi au condus si la modificarea tarifelor unor furnizori de servicii cum ar fi si cazul societatii New Recycling, care la randul ei a modificat tariful de tratare a deseurilor.

In ceea ce priveste solicitarea insistenta ca Romprest Energy sa justifice cresterile de salarii, se pierde din vedere faptul ca de la data semnarii Contractului de delegare (26.06.2015) si pana in prezent, salariul minim pe economie a ajuns de la 975 de lei, pana in prezent, la valoarea de 1900 de lei. De asemenea tichetele de masa au pornit in 2015 de la valoarea de 9,46 lei/tichet – ajungand in 2018 la valoarea de 15 lei/tichet. Un calcul simplu ne arata cum cresterea salariului minim, de la valoarea de 975 de lei, pana la valoarea de 1900 de lei, reprezinta o majorare procentuala de 94,87 %. De asemenea, se pierde din vedere faptul ca, majorarile salariului minim pe economie determina, implicit, majorararea tuturor salariilor, deoarece trebuie pastrat, in mod obligatoriu, un echilibru al acestora, ele fiind raportate la functiile ocupate de catre salariati si la responsabilitatile acestora.

In niciun caz nu se poate pune in discutie, o eventuala neregula, asa cum se incearca a fi insinuat de catre rau-voitori. Iar acestea trebuiesc stabilite de institutii abilitate si nu de declaratii politicianiste sau constatari si interpretari rau-voitoare

Mai mult decat atat, Romprest Energy inainteaza, lunar, Primariei Rm. Valcea, balantele contabile ale fiecarei luni, in care se poate observa, in mod clar, inclusiv valoarea costurilor cu salariile.

Foarte important este faptul ca tarifele practicate de catre Romprest Energy sunt printre cele mai mici, atat din judet cat si din intreaga tara. Invitam pe oricine sa faca o analiza in acest sens . Chiar si in aceste conditii dupa trei ani de activitate in Rm. Valcea tarifele Romprest Energy, suportate de catre populatie (6,91 lei), sunt mai mici decat cele practicate de catre fostul operator de salubritate (aprox. 7,50 in functie de cursul leu/euro) care isi desfasura in conditii ilegale activitatea in oras, la data sustinerii licitatiei de atribuire a serviciului de salubrizare.

In ceea ce priveste operatiunea de tratare a deseurilor, care in prezent se realizeaza la New Recycling si care este, in mod absolut obligatorie, premergatoare operatiunii de eliminare a deseurilor, asa cum ne indica intreg cadrul legislativ care reglementeaza acest domeniu, dorim sa precizam faptul ca tarifele practicate de catre acest operator sunt corect justificate, fiind mult sub pretul altor operatori, asa cum vom arata in continuare.

Acest fapt poate fi dovedit, de exemplu, de Nota de fundamentare pentru ajustarea tarifelor serviciului salubritate, intretinere spatii verzi si mobilier stradal, depusa la Primaria Ramnicu Valcea in septembrie 2017 de catre Piete Prest S.A., prin care solicita majorarea tarifelor, motivata printre altele de valoarea tarifului aplicat de catre operatorul Urban SA/Brai Cata SRL, caruia ii incredinteaza deseurile colectate in vederea tratarii, la tariful de 221 lei/tona.

Nu cumva este dublu fata de tariful practicat de New Recycling?.

Subliniem pe aceasta cale, faptul ca nu exista nicio legatura in ceea ce priveste actionariatul celor doua societati, respectiv Romprest Energy SRL si New Recycling SRL, acestea fiind doua societati distincte, intre cele doua existand doar un contract de prestari servicii, in care una este beneficiar, iar cealalta furnizor de servicii.

Revenind la tarifele practicate de catre New Recycling, nu intelegem inversunarea cu care se doreste obtinerea unei fise de fundamentare de la aceasta, atata timp cat reprezinta o societate privata, libera sa-si faca propriile politici legate de pret. Ne referim, mai exact, la tariful de 110 lei/tona. Invitam, inca o data, pe cei care sunt contrariati de valoarea acestui tarif, sa faca o analiza a operatorilor din zona, care pot sa furnizeze acest tip de serviciu in parametrii prederilor de mediu si sa constate ca s-ar putea ca acesta sa fie singurul din zona, cu toate ca mai exista un operator care furnizeaza aceste servicii, nu stim daca in aceiasi parametri (din cauza imaginilor si declaratiilor incriminatoare ale reprezentantilor acesteia aparute recent in presa), insa cu siguranta la tarife mult mai mari.

Raportat la acest tarif de 221 lei – al Urban SA/Brai Cata SRL, care nu a ridicat niciun fel de suspiciune, cat reprezinta tariful de 110 lei/tona, practicat de catre New Recycling, care este atat de mediatizat? Cu ochiul liber se constata o diferenta de mai bine de 100% intre cele doua.

Prin urmare, ne punem intrebarea de ce nu s-a declansat aceeasi reactie si la momentul transmiterii fisei de fundamentare a tarifului de catre Piete Prest SA, motivata de cresterea tarifului operatorului Urban SA/Brai Cata SRL? De ce nu s-a dorit o fisa de fundamentare si de la acesta din urma? Unde era spiritul justitiar al celor care invoca acum conditii absurde si ameninta cu penalul?. Unde erau acei vajnici aparatori ai intereselor cetatenilor?.

Si mai ales, pe ale cui interese le aparau prin tacerea lor: pe ale cetatenilor sau pe cele ale unui operator privat?. Cine i-a ales si i-a trimis in Consiliul local al Municipiului Rm. Valcea: cetatenii sau operatorul privat?

Poate cineva sa raspunda la aceste intrebari?

Romprest Energy