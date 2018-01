Sparle si soparle, 01.02.2018

Comunicatorul sef de la o firma de salubritate din Ramnicu Valcea a ajuns scriitor la ziar online de scandal. Individul acesta cu nume de trista amintire comunista il injura pestilential, in spatele unei fuste, pe primarul Mircia Gutau. In fapt, grobianul cu apucaturi securisto-penale este suparat nevoie-mare ca firma de salubritate, pe care o reprezinta, nu a mai obtinut contractul cu Primaria Ramnicu Valcea. Sunt in joc milioane de euro, un adevarat razboi pe gunoaiele ramnicenilor! Procurorii ar trebui sa intre pe fir si sa studieze cazul de presiune si santaj exercitat de firma respectiva asupra primarului Mircia Gutau.

Ziarul de Valcea va demara o ampla actiune, in instanta, impotriva primariilor care nu au binevoit sa-si achite obligatiile contractuale din anii anteriori. Servicii prestate, taxe achitate la stat si bani ioc! De-acum inainte vom colabora doar cu primari seriosi, iar pe cei aroganti si iresponsabili ii vom trimite la plimbare…

Criza mare de forta de munca in domeniul constructiilor din judetul Valcea! Din ce in ce mai multi constructori se plang de lipsa fortei de munca pe santierele Valcii. Lucrari ar fi suficiente pentru toate firmele, dar muncitorii calificati au plecat in strainatate, iar multi dintre cei ramasi in tara prefera sa stea acasa pe ajutoare sociale sau sa ceara salarii exagerate pentru munca prestata. Statul exagerat-social i-a invatat puturosi, din pacate, pe foarte multi romani!

Intr-un top al celor mai zgarciti patroni, in relatia cu angajatii, Doru Paraschiv de la Restaurante OK ar ocupa un loc de frunte! Nu o spunem noi, ci angajatii sai actuali, dar mai ales aceia care au ales sa plece spre alte locuri de munca. Fara suparare, mon cher!

Draghici de la Amarasti nu mai este primar demult in aceasta localitate. Jocurile le face madam contabila, iar de frica cocoanei – edilul sta de multe ori ascuns sub birou, asa spun gurile rele si inclinam sa le dam dreptate.