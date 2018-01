Despăgubiri record de 2 milioane euro pentru atacurile… câinilor vagabonzi. Primăria Râmnicului caută un avocat

Prin sentinţa civilă nr. 390 din 20 septembrie 2017 pronunţată în dosarul penal nr. 11700/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, s-a dispus încetarea procesului penal, lăsându-se nesoluţionată acţiunea civilă împotriva Primăriei Râmnicului. Drept urmare, moştenitorii celor două persoane decedate în urma muşcăturilor câinilor vagabonzi din Râmnicu Vâlcea, care au avut calitatea de părţi civile, prejudiciate în dosarul penal nr. 11700/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, au promovat o acţiune pentru soluţionarea laturii civile, respectiv acordarea de despăgubiri în cuantum de 1 million euro, pentru fiecare ramură de moştenitori, adică în total 2 milioane de euro. În consecinţă, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 ianuarie 2018, a aprobat achiziţionarea de către municipiul Râmnicu Vâlcea a unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică a municipiului Râmnicu Vâlcea si a Consiliului Local, în dosarele civile derivate din dosarul penal nr. 11700/288/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. A fost împuternicit primarul municipiului, Mircia Gutău, să negocieze şi să semneze contractul de asistenţă şi reprezentare juridică. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 2016, a fost aprobată achiziţionarea de către Direcţia Administrării Domeniului Public (DADP) a unor servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în materie penală, în dosarul nr. 105/P/2015, pentru a asista şi reprezenta Direcţia Administrării Domeniului Public în faţa organelor de urmărire sau cercetare penală, precum şi în instanţă. În acest dosar, DADP reprezentată prin director general, a avut calitatea de inculpată, fiind cercetata pentru savarsirea infracţiunilor de ucidere din culpa, retinându-se în sarcina sa că, întrucât in cadrul acestei direcţii funcţiona Serviciul de Gestionare a Câinilor fara Stapan, nu a dispus masuri eficiente si nu a procedat prin serviciul specializat la capturarea câiniloir făra stăpân care au atacat mortal doua persoane in cursul anilor 2015-2016. Ulterior, având in vedere reorganizarea Direcţiei Administrării Domeniului Public, in serviciu public cu denumirea de Serviciul Public Administrare si Intretinere Străzi, serviciu cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Valcea, prin Hotararea Consiliului Local nr. 65 din 28 februarie 2017, a fost aprobată achiziţionarea de către municipiul Râmnicu Vâlcea a unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică în materie penală, în dosarul penal nr. 11700/288/2016, aflat pe rolul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

(Petre Coman)