Centrul Militar Vâlcea anunţă că a început recrutarea tinerilor care doresc să urmeze cursurile învăţământului militar

Centrul Militar Judeţean Vâlcea aduce la cunoştinţa tinerilor vâlceni faptul că a început perioada de recrutare a tinerilor care doresc să urmeze cursurile învăţământului militar. Prin planul de scolarizare sunt scoase la concurs locuri in institutiile de invatamant preuniversitar si universitar, dupa cum urmeaza: Categoria Elevi Colegii Nationale Militare = 480; Categoria Ofiteri-filiera directa = 843; Categoria Maistri militari = 626; Categoria Subofiteri-filiera directa = 360. Pentru absolventii invatamantului liceal si postliceal cu profil corespunzator specialitatilor militare, sunt scoase la concurs un numar de 618 de locuri la cursul de formare a subofiferilor sanitari, muzici militare, constructii, auto si mecanic conductor TAB, geniu, administratie, aparare CBRN, infanterie, cercetare, artilerie si rachete, politie militara, comunicatii şi forte speciale. Absolventii invatamantului universitar finalizat cu obtinerea diplomei de licenta pot opta pentru parcurgerea cursurilor de formare a ofiterilor pe filiera indirecta, pentru specialitatile medicina generala 20 de locuri, psibologie 12 locuri, constructii 5 locuri, justitie militara 5 locuri, management financiar-contabil 9 locuri, educatie fizica militara 9 locuri si muzici militare 5 locuri. Candidatii recrutati de catre Centrul Militar Judetean Valcea vor fi selectionati prin parcurgerea probelor de selectie in cadrul Centrului Zonal de Selectie si Orientare Alba Iulia, iar cei declarati ADMIS vor sustine examen de admitere in cadrul institutiilor de invatamant pentru care au optat. TERMENELE LIMITA pana la care cei interesati pot solicita informatii şi depune dosarele la sediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul CENTRULUI MJLITAR JUDETEAN VALCEA sunt: Categoria Elevi Colegii Nationale Militare – 03.04.2018; Categoria Ofiteri-filiera directa – 03.04.2018; Categoria Maistri militari si Subofiteri -filiera directa -02.05.2018. Parcurgerea programelor de studii militare universitare sau postliceale se finalizeaza cu obtinerea diplomei de licenta sau a diplomei de absolvire a scolii de maistri militari s i obtinerea primului grad militar, urmate de angajarea intr-una din unitatile militare din Armata romana. Pentru obtinerea tuturor informatiilor legate de activitatile specifice de recrutare si pentru punerea la dispozitie a documentelor pentru constituirea dosarelor de candidat, cei interesati pot contacta Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Judetean Valcea, la sediul din municipiul Rm. Valcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, cladirea Caminului Militar de garnizoana, parter cam. nr. 17.