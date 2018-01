Administratorul judiciar al CET Govora va initia demersurile legale in vederea negocierii contractului colectiv de munca

Comunicat de presa

Reprezentantii societatii CET Govora SA isi exprima intreaga deschidere si disponibilitate pentru purtarea unui dialog constructiv si transparent cu partenerii sociali in vederea negocierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate aferent anului 2018.

Pe aceasta cale, aducem la cunostinta sindicatelor organizate la nivelul societatii si tuturor salariatilor ca societatea CET Govora se va conforma, ca in fiecare an, dispozitiilor imperative al legislatiei in materie.

Si in anii anteriori, in conformitate cu dispozitiile legale, CET Govora, prin reprezentantii sai, a initiat demersurile in vederea negocierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate, dar negocierile nu s-au putut desfasura datorita faptului in cadrul societatii nu se afla organizat un sindicat reprezentativ conform dispozitiilor Legii nr. 62/2011 privind dialogul social (numarul de membri sa reprezinte cel putin jumatate plus unu din numarul angajatilor societatii), iar salariatii societatii, desi au fost instiintati in scris, nu si-au ales reprezentantii care sa le reprezinte interesele la negocieri, cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul acestora, conform dispozitiilor Codului muncii.

De asemenea, reprezentantii societatii CET Govora au participat, ca urmare a convocarii, la sedinta Comisiei de Dialog Social organizata la nivelul Institutiei Prefectului si au prezentat toate aspectele pe care le implica negocierea contractului colectiv de munca la nivelul CET Govora.

Si in acest an, societatea CET Govora, in considerarea dispozitiilor Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, va initia demersurile in vederea negocierii contractului colectiv de munca, notificand atat sindicatele constituite la nivelul societatii, cat si salariatii, pentru ca acestia sa-si poata desemna reprezentantii, asigurandu-le totodata sprijinul in vederea indeplinirii formalitatilor prevazute de lege.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,

EURO INSOL SPRL