Mircia Gutau le raspunde carcotasilor mincinosi! 

Ca urmare a apariţiei pe un site cu articole care apar din joi in Pasti a materialului ”Administrăm şi ne asumăm sau ne fofilăm?” care conţine neadevăruri şi critici nefondate la adresa primarului municipiului, Primaria Ramnicu Valcea a dat publicitatii urmatorul text:

Doamna C., administrator al site-ului……………., dovedeşte reale veleităţi de anchetator supunându-mă, într-un alt material plin de minciuni şi acuze nefondate, unui tir de întrebări dintre cele mai bezmetice. Evident, instituţia ”dreptului la replică” îi este complet străină, ca şi deontologia jurnalistică, rolul de procuror în mediul on-line fiind singurul care i se potriveşte mănuşă. Cu toate acestea şi dincolo de părerea deloc favorabilă pe care o am pentru doamna C. (să precizez, aşa cum face şi domnia sa, că mă refer la jurnalista C., şi nu la ”persoana fizică” cu acelaşi nume), trebuie să dau replica la valul de critici aberante ale căror subiect sunt.

Vorbiţi de ”lucrări de mântuială” în zona centrală: la ce fel de lucrări vă referiţi şi de ce încercaţi, pe toate căile, să acreditaţi ideea că această lucrare este, pe ansamblu, una de calitate îndoielnică?

Finalizarea modernizării zonei centrale trebuia încheiată până la data de 31.12.2018 (şi nu 2017, aşa cum scrieţi după ureche); aţi fi fost mai fericită – Dumneavoastră, alături de ceilalţi câţiva susţinători ai acestei idei – ca în centrul Râmnicului să avem în continuare aceeaşi groapă care a bulversat oraşul timp de mai bine de doi ani şi jumătate? Se pare – oricât ar fi de greu de crezut – că da!

Cu ce ”şmecherii financiare” susţineţi că ”m-aţi prins” şi pe cine mă acuzaţi că ”am dat vina”? Am spus doar că achiziţiile în cauză s-au făcut în 2013, de către fosta administraţie, şi susţin că, cel puţin din informaţiile pe care le am până acum, s-a respectat, întrutotul, legea!

Nu am nici cea mai mică intenţie de a mă angaja într-o dispută epistolară cu Dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât am serioase dubii că veţi putea vreodată să vedeţi lucrurile altfel decât strâmbe şi întoarse pe dos, dar mă simt dator, faţă de cetăţenii Râmnicului, să pun lucrurile la punct. Vă asigur că eu privesc doar înainte şi nu o să vă fac pe plac, oricâte eforturi aţi face, reclamându-i pe cei de dinaintea mea care au administrat acest oraş!

Mircia Gutău,

Primar