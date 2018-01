Compania RALUNIC, un brand valcean in domeniul constructiilor civile si industriale

Compania RALUNIC, cu sediul in Ramnicu Valcea, este o firma privata infiintata in anul 1997. Evolutia dinamica a firmei in aceasta perioada a avut ca activitate principala lucrarile de constructii civile si industriale castigandu-si astfel un renume bine meritat intre cele mai importante firme de profil din Ramnicu Valcea si din tara.

Desi suntem o firma relativ tanara, in scurt timp am reusit sa ne impunem pe piata datorita profesionalismului cu care tratam clientii si a calitatii produselor noastre. – spune Nicolae Raduca, directorul general al SC RALUNIC SRL.

Cu un management modern si cu un personal tehnic de inalta calificare, prin utilizarea celor mai noi tehnologii si o organizare eficienta, RALUNIC si-a diversificat activitatile legate de profilul constructiilor, acoperind toata aria de servicii si produse necesare precum :

Lucrarile de constructii civile si industriale, confectii metalice, pereti cortina, tamplarie exterioara si interioara din aluminiu si PVC,inchirierea de utilaje pentru constructii,executie instalatii termice si sanitare,vanzarea prin intermediul magazinului propriu a echipamentelor necesare in domeniul termic-sanitar.

Echipa pe care ne bazam, seriozitatea ofertei noastre si relatiile excelente cu partenerii nostrii de afaceri reprezinta garantia faptului ca oferim servicii de cea mai buna calitate. In compania Ralunic S.R.L se pune foarte mult accent pe cresterea constanta a nivelului de pregatire teoretica si practica a tuturor angajatilor si folosirea de tehnologii,materiale si mijloace tehnice de ultima generatie in domeniul constructiilor.

Adresa: Str. Drumul Garii,Nr. 143

Râmnicu Vâlcea