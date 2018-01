Cum a reușit comuna Fauresti să aibă cadastrate, gratuit, toate imobilele 

Localnicii din comuna Fãurești primesc, în aceste zile, gratuit, acte pentru proprietãți. Fãrã drumuri la notar, la oficiul de cadastru ori la primãrie, ei vor avea de acum acte pentru proprietãți. În urmã cu trei ani, a început înregistrarea imobilelor, dupã ce localitatea a intrat în PNCCF. La Primãria din Fãurești a început, încã de marți, sã fie distribuite noile cãrți funciare în prezența Aurorei Gherghina, subprefect, a lui Alexandru Feștilã, directorul general adjunct al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliarã (ANCPI), a notarul Gheorghe Bornea, a directorului OCPI Vâlcea, a reprezentanților firmei care a fãcut lucrãrile de cadastru și a primarului Marian Irimia.

“Faptul cã lucrãrile de cadastru general au durat mai puțin de trei ani într-o comunã atât de mare, cu aproape 11.000 de imobile, aratã cã Programul național de cadastru și carte funciarã are toate șansele sã fie finalizat în termenii stabiliți. Țin sã le mulțumesc pentru implicare atât autoritãților locale, domnului primar, doamnei subprefect, cât și colegilor mei de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliarã Vâlcea”, a declarat Alexandru Feștilã.

„Practic, începând de astãzi, fiecare locuitor din Fãurești nu numai cã știe exact ce proprietãți are și unde sunt amplasate, dar, ceea ce este și mai important, poate vinde, poate ipoteca, poate accesa fonduri europene. Poate fi sigur cã are toate actele în regulã și nimeni nu va putea sã-i punã la îndoialã drepturile”, a mai explicat Alexandru Feștilã.

”Costã foarte mult sã îți faci acte în ziua de astãzi”

Primul care a primit actele gratuite este fostul primar al comunei Fãurești, Ion Pârvuicã. În urmã cu trei ani, când au început înregistrãrile gratuite pentru cetãțeni, el era primarul Fãureștiului. Le explicase localnicilor faptul cã intabularea gratuitã este o mare realizare pentru comuna Fãurești: „Este, de departe, cea mai mare realizare sau, am putea spune, un succes, acest aspect degrevând și luând povara financiarã de pe umerii proprietarilor de terenuri din comuna Fãurești, le-a explicat el atunci. “Bine cã la noi în comunã nu a contat culoarea politicã. S-a fãcut totul pentru binele nostru. Așa am ajuns ca noi toți sã avem acte gratuite. Costã foarte mult sã îți faci acte în ziua de astãzi, ca sã nu mai spun câte drumuri am fi fãcut. Este foarte greu în special pentru bãtrâni”, ne-a declarat un bãtrân. Tocmai își primise cartea funciarã și le-o arãta bucuros celor de lângã el. Nu au mai vãzut niciodatã acte pentru proprietãți și erau cu toții la fel de curioși.

