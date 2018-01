Primarul Gheorghe Staiu: Veste buna pentru locuitorii comunei Susani

Veste buna pentru locuitorii comunei Susani: pe data de 18 Ianuarie 2018 împreuna cu viceprimarul Gheorghe Constantinescu am procedat la semnarea “Contractului de Finantare pentru Sistemul de Alimentare cu Apa in com Susani” in valoare de 8.150.000 lei (adică 81.500.000.000 lei vechi). Si asta este doar începutul , vor urma și celelalte proiecte pe care le avem depuse la MDRAPFE! Vreau sa mulțumesc încă o dată tuturor celor care au acordat încredere echipei noastre , iar celor care ma vor mort ii asigur ca și așa voi misca!

Gheorghe Staiu, primarul comunei Susani